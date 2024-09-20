https://ria.ru/20240920/odessa-1973832892.html

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2024

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:23

2024-09-20T14:23

2024-09-20T14:23

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Он также призвал граждан не покидать укрытий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

одесская область

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