https://ria.ru/20240920/odessa-1973832892.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 20.09.2024
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:23
2024-09-20T14:23
2024-09-20T14:23
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. "В городе слышны взрывы", - написал Труханов в своем Telegram-канале. Он также призвал граждан не покидать укрытий.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Одесская область, Геннадий Труханов
В Одессе прогремели взрывы
Мэр Труханов сообщил о взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги