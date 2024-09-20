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Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 20.09.2024 (обновлено: 20:22 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973922597.html
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки
Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:08
2024-09-20T20:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
горловка
россия
денис пушилин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин."Три человека погибли, еще 15 мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, горловка, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Горловка, Россия, Денис Пушилин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки

Пушилин: при атаках ДНР ВСУ погибли 3 человека, еще 15 пострадали

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Три человека погибли, еще 15 мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.
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По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.
Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль.
"К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияГорловкаРоссияДенис ПушилинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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