https://ria.ru/20240920/obstrel-1973922597.html

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки - РИА Новости, 20.09.2024

Пушилин рассказал о жертвах украинских обстрелов ДНР за сутки

Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:08

2024-09-20T20:08

2024-09-20T20:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

горловка

россия

денис пушилин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Три человека погибли, еще 15 пострадали, включая трех подростков, в результате атак украинских войск по территории ДНР в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин."Три человека погибли, еще 15 мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал он в своем Telegram-канале.По данным Пушилина, в Горловке двое мужчин погибли при атаке беспилотника ВСУ на центр города, а также в результате обстрела погибла одна женщина. Кроме того, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке пострадали 14 человек, среди них три подростка. В Горловке при обстреле пострадал еще один мужчина.Как уточнил глава региона, в результате украинской вооруженной агрессии повреждения получили девять жилых домостроений, четыре объекта гражданской инфраструктуры, пожарная автоцистерна МЧС России, автобус и частный автомобиль."К этому часу со стороны вооруженных формирований Украины совершены 25 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 миллиметров (РСЗО "Ураган"), ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.

https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html

донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия, горловка, россия, денис пушилин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)