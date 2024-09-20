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При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали восемь человек
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали восемь человек - РИА Новости, 20.09.2024
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали восемь человек
Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:19
2024-09-20T19:19
2024-09-20T19:46
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками жилого массива "Строитель" в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате артиллерийского обстрела жилмассива "Строитель" со стороны украинских террористов ранены семь мирных жителей Горловки", - написал мэр в своем Telegram-канале.Позже мэр сообщил, что число раненных увеличилось до восьми.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
При обстреле Горловки украинскими войсками пострадали восемь человек
Приходько: при обстреле жилого массива в Горловке пострадали 8 человек