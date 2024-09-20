https://ria.ru/20240920/obstrel-1973884165.html

Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области

Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области

Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:07

2024-09-20T17:07

2024-09-20T17:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ/ЭНЕРГОДАР, 20 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого", - написал Балицкий.По его словам, пострадавших нет, БПЛА сдетонировал в дерево."Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.Представитель оперативных служб сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили атаку с применением ударного БПЛА на школу в районе 13.00 мск, здание образовательного учреждения получило повреждение остекления.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, происшествия