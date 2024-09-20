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Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 20.09.2024 (обновлено: 17:14 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973884165.html
Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области
Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области
Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:07
2024-09-20T17:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ/ЭНЕРГОДАР, 20 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого", - написал Балицкий.По его словам, пострадавших нет, БПЛА сдетонировал в дерево."Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.Представитель оперативных служб сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили атаку с применением ударного БПЛА на школу в районе 13.00 мск, здание образовательного учреждения получило повреждение остекления.
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Происшествия
Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали БПЛА школу в Каменке-Днепровской Запорожской области

© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ/ЭНЕРГОДАР, 20 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого", - написал Балицкий.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиФрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
Фрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской области
Фрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
По его словам, пострадавших нет, БПЛА сдетонировал в дерево.
"Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
Представитель оперативных служб сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили атаку с применением ударного БПЛА на школу в районе 13.00 мск, здание образовательного учреждения получило повреждение остекления.
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19 сентября, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
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