Украинские войска атаковали школу в Каменке-Днепровской Запорожской области
Балицкий: ВСУ атаковали БПЛА школу в Каменке-Днепровской Запорожской области
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ/ЭНЕРГОДАР, 20 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал школу в Каменке-Днепровской Запорожской области, пострадавших нет, дети эвакуированы, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Вражеский беспилотник атаковал общеобразовательную школу в Каменке-Днепровской. Очередная циничная атака террористов, для которых нет ничего святого", - написал Балицкий.
© Фото : пресс-служба губернатора Запорожской областиФрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
Фрагменты БПЛА ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области
По его словам, пострадавших нет, БПЛА сдетонировал в дерево.
"Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул губернатор.
Представитель оперативных служб сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили атаку с применением ударного БПЛА на школу в районе 13.00 мск, здание образовательного учреждения получило повреждение остекления.
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