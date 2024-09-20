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При обстреле Курской области пострадала газораспределительная станция
При обстреле Курской области пострадала газораспределительная станция - РИА Новости, 20.09.2024
При обстреле Курской области пострадала газораспределительная станция
Газораспределительная станция повреждена обстрелом ВСУ в курском селе Большое Солдатское, нарушено газоснабжение в двух районах, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:48
2024-09-20T16:48
2024-09-20T16:50
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
беловский район
курская область
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Газораспределительная станция повреждена обстрелом ВСУ в курском селе Большое Солдатское, нарушено газоснабжение в двух районах, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов."В результате обстрела со стороны Украины была повреждена газораспределительная станция в селе Большое Солдатское. Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней", - написал он.По словам Смирнова, часть потребителей уже подключена к резервной газораспределительной станции."Благодарю специалистов газовой службы и работников ЖКХ за оперативность и профессионализм. Дальнейшее проведение ремонтно-восстановительных работ будет возможно при стабилизации обстановки", - добавил он.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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алексей смирнов (политик) , беловский район, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Беловский район, Курская область, Происшествия
При обстреле Курской области пострадала газораспределительная станция
Смирнов: обстрел села Большое Солдатское нарушил газоснабжение в двух районах