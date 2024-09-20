Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Горловке девять снарядов
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке девять "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 13.40 по 14.50 выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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