https://ria.ru/20240920/obstrel-1973846990.html

Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО

Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО

Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Горловке в ДНР с применением ракеты РСЗО "Ураган", заявил журналистам начальник отдела оперативной работы... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:01

2024-09-20T15:01

2024-09-20T15:09

специальная военная операция на украине

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сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Горловке в ДНР с применением ракеты РСЗО "Ураган", заявил журналистам начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев. "Двадцатого сентября 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака по населённому пункту Горловка. На месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки. Обстрел вёлся предположительно с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" кассетного типа. Данные о пострадавших уточняются. Повреждена гражданская инфраструктура - центральный автовокзал Горловки", - сказал Переверзев. Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв ракеты пришелся прямо по трамвайным путям перед зданием городского автовокзала. Кроме поврежденного здания вокзала, обстрелом разрушена часть трамвайных путей - рельсы и бетонные шпалы от взрыва разлетелись в радиусе 10 метров. Начальник автостанции Олег Черноус рассказал РИА Новости, что пострадавших мирных жителей не оказалось лишь потому, что обстрел случился ночью. "Слава Богу, все остались живы, сторож жив, всё нормально. Пострадал зал ожидания, пострадали кассы, пришлось перевести кассы в другое место. Снаряд попал в трамвайную колею. Была разрушена рельса, шпалы. Глубина воронки где-то порядка двух метров. То есть что-то очень серьезное прилетело", - поделился Черноус. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили пять мирных жителей. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.

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донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия