Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 20.09.2024 (обновлено: 15:09 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973846990.html
Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО
Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО
Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Горловке в ДНР с применением ракеты РСЗО "Ураган", заявил журналистам начальник отдела оперативной работы... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:01
2024-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973848183_12:0:828:459_1920x0_80_0_0_41e6ab1d4937a76c5b94cc825fd90285.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Горловке в ДНР с применением ракеты РСЗО "Ураган", заявил журналистам начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев. "Двадцатого сентября 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака по населённому пункту Горловка. На месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки. Обстрел вёлся предположительно с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" кассетного типа. Данные о пострадавших уточняются. Повреждена гражданская инфраструктура - центральный автовокзал Горловки", - сказал Переверзев. Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв ракеты пришелся прямо по трамвайным путям перед зданием городского автовокзала. Кроме поврежденного здания вокзала, обстрелом разрушена часть трамвайных путей - рельсы и бетонные шпалы от взрыва разлетелись в радиусе 10 метров. Начальник автостанции Олег Черноус рассказал РИА Новости, что пострадавших мирных жителей не оказалось лишь потому, что обстрел случился ночью. "Слава Богу, все остались живы, сторож жив, всё нормально. Пострадал зал ожидания, пострадали кассы, пришлось перевести кассы в другое место. Снаряд попал в трамвайную колею. Была разрушена рельса, шпалы. Глубина воронки где-то порядка двух метров. То есть что-то очень серьезное прилетело", - поделился Черноус. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили пять мирных жителей. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240920/krym-1973751819.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973848183_114:0:726:459_1920x0_80_0_0_5501c3ad666e4caeb29c9554a925c47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские военные обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли автовокзал в Горловке из РСЗО "Ураган"

© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
Читать ria.ru в
Дзен
ГОРЛОВКА (ДНР), 20 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по автовокзалу в Горловке в ДНР с применением ракеты РСЗО "Ураган", заявил журналистам начальник отдела оперативной работы Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Сергей Переверзев.
"Двадцатого сентября 2024 года со стороны вооружённых формирований Украины осуществлена атака по населённому пункту Горловка. На месте происшествия представители ДНР в СЦКК обнаружили соответствующие осколки. Обстрел вёлся предположительно с применением РСЗО БМ-27 "Ураган" кассетного типа. Данные о пострадавших уточняются. Повреждена гражданская инфраструктура - центральный автовокзал Горловки", - сказал Переверзев.
© Фото : ДНР в СЦККПоследствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ДНР в СЦКК
Последствия обстрела ВСУ по Центрально-Городскому району Горловки
Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв ракеты пришелся прямо по трамвайным путям перед зданием городского автовокзала. Кроме поврежденного здания вокзала, обстрелом разрушена часть трамвайных путей - рельсы и бетонные шпалы от взрыва разлетелись в радиусе 10 метров.
Начальник автостанции Олег Черноус рассказал РИА Новости, что пострадавших мирных жителей не оказалось лишь потому, что обстрел случился ночью.
"Слава Богу, все остались живы, сторож жив, всё нормально. Пострадал зал ожидания, пострадали кассы, пришлось перевести кассы в другое место. Снаряд попал в трамвайную колею. Была разрушена рельса, шпалы. Глубина воронки где-то порядка двух метров. То есть что-то очень серьезное прилетело", - поделился Черноус.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 23 раза обстреляли территорию республики, выпустив 71 единицу различных боеприпасов. Ранения получили пять мирных жителей. Повреждения получили два объекта гражданской инфраструктуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Ничей Крым: Киев предали ближайшие союзники
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала