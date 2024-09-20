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ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:22 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/obstrel-1973787716.html
ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки
Украинские войска за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:22
2024-09-20T11:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932551436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25f13178f45d42b4a3d2ceea0aed4c5.jpg
БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 19 сентября атакам со стороны Украины подверглись 29 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 92 снаряда и зафиксированы 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, четырех автомобилях и двух соцобъектах. "В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Новопетровка, а также хутору Михайловка выпущено три БПЛА… В Новооскольском городском округе по селу Гринево выпущен один беспилотник... Над посёлком Ракитное сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе девять населенных пунктов атакованы с помощью 28 боеприпасов и 11 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущены два снаряда и четыре БПЛА. В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский и четыре села атакованы шестью дронами, также по ним было выпущено 27 боеприпасов. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелам 22 снарядами и атакам с помощью двух дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ более 35 раз за сутки атаковали беспилотниками Белгородскую область

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 19 сентября атакам со стороны Украины подверглись 29 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 92 снаряда и зафиксированы 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, четырех автомобилях и двух соцобъектах.
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"В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Новопетровка, а также хутору Михайловка выпущено три БПЛА… В Новооскольском городском округе по селу Гринево выпущен один беспилотник... Над посёлком Ракитное сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе девять населенных пунктов атакованы с помощью 28 боеприпасов и 11 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущены два снаряда и четыре БПЛА. В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский и четыре села атакованы шестью дронами, также по ним было выпущено 27 боеприпасов. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелам 22 снарядами и атакам с помощью двух дронов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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