https://ria.ru/20240920/obstrel-1973787716.html

ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки - РИА Новости, 20.09.2024

ВСУ более 35 раз атаковали Белгородскую область беспилотниками за сутки

Украинские войска за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:22

2024-09-20T11:22

2024-09-20T11:22

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки более 35 раз атаковали беспилотниками населенные пункты Белгородской области, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, 19 сентября атакам со стороны Украины подверглись 29 населенных пунктов. В общей сложности было выпущено 92 снаряда и зафиксированы 37 атак с использованием беспилотников. За отчетный день различные разрушения выявлены в 13 частных домовладениях, четырех автомобилях и двух соцобъектах. "В Валуйском городском округе по сёлам Казинка и Новопетровка, а также хутору Михайловка выпущено три БПЛА… В Новооскольском городском округе по селу Гринево выпущен один беспилотник... Над посёлком Ракитное сбит БПЛА самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе девять населенных пунктов атакованы с помощью 28 боеприпасов и 11 беспилотников. В Волоконовском районе по четырем населенным пунктам выпущены два снаряда и четыре БПЛА. В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский и четыре села атакованы шестью дронами, также по ним было выпущено 27 боеприпасов. В Краснояружском районе село Вязовое подверглось обстрелам 22 снарядами и атакам с помощью двух дронов. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром и Терезовка, а также хутору Марьино выпущено 13 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки с помощью девяти БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия