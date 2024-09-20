https://ria.ru/20240920/obstrel-1973782532.html

Три человека пострадали при обстрелах Херсонской области за сутки

Три человека пострадали при обстрелах Херсонской области за сутки - РИА Новости, 20.09.2024

Три человека пострадали при обстрелах Херсонской области за сутки

Трое мирных жителей Херсонской области получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T10:52

2024-09-20T10:52

2024-09-20T10:52

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

каховка

новая каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Трое мирных жителей Херсонской области получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что за минувшие сутки ВСУ обстреляли Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху и Новую Маячку, выпустив 37 снарядов. "В пгт Великая Лепетиха киевские боевики ранили трех мирных жителей. 53-летняя женщина и 33-летний мужчина со множественными осколочными ранениями доставлены на лечение в Нижнесерогозскую центральную районную больницу. 43-летней женщине, получившей лёгкие повреждения, медицинская помощь оказана на месте", - написал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия, каховка, новая каховка