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В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника

В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника - РИА Новости, 20.09.2024

В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника

Следователи в Новосибирске задержали 34-летнего жителя Узбекистана по обвинению в убийстве и расчленении соотечественника после пьяной ссоры, сообщает СУСК по... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:30

2024-09-20T08:30

2024-09-20T08:30

происшествия

узбекистан

новосибирская область

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Следователи в Новосибирске задержали 34-летнего жителя Узбекистана по обвинению в убийстве и расчленении соотечественника после пьяной ссоры, сообщает СУСК по Новосибирской области в Telegram-канале. Ночью 19 сентября во время распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, мужчина взял табурет и нанес соотечественнику множественные удары, в результате чего тот скончался. "С целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты, начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе", - сообщили в следственном управлении. В отношении 34-летнего жителя Узбекистана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан. Следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь, в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

https://ria.ru/20240801/zhitel-1963449575.html

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узбекистан

новосибирская область

новосибирск

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происшествия, узбекистан, новосибирская область, новосибирск