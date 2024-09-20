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В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника
В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника - РИА Новости, 20.09.2024
В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника
Следователи в Новосибирске задержали 34-летнего жителя Узбекистана по обвинению в убийстве и расчленении соотечественника после пьяной ссоры, сообщает СУСК по... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:30
2024-09-20T08:30
2024-09-20T08:30
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Следователи в Новосибирске задержали 34-летнего жителя Узбекистана по обвинению в убийстве и расчленении соотечественника после пьяной ссоры, сообщает СУСК по Новосибирской области в Telegram-канале. Ночью 19 сентября во время распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, мужчина взял табурет и нанес соотечественнику множественные удары, в результате чего тот скончался. "С целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты, начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе", - сообщили в следственном управлении. В отношении 34-летнего жителя Узбекистана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан. Следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь, в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.
https://ria.ru/20240801/zhitel-1963449575.html
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происшествия, узбекистан, новосибирская область, новосибирск
Происшествия, Узбекистан, Новосибирская область, Новосибирск
В Новосибирске житель Узбекистана убил и расчленил соотечественника
В Новосибирске житель Узбекистана расчленил соотечественника после пьяной ссоры
НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости.
Следователи в Новосибирске задержали 34-летнего жителя Узбекистана по обвинению в убийстве и расчленении соотечественника после пьяной ссоры, сообщает СУСК по Новосибирской области в Telegram-канале
.
Ночью 19 сентября во время распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, мужчина взял табурет и нанес соотечественнику множественные удары, в результате чего тот скончался.
"С целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты, начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе", - сообщили в следственном управлении.
В отношении 34-летнего жителя Узбекистана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан. Следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
В свою очередь, в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства.