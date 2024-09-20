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В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 20.09.2024
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей
ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:15
2024-09-20T11:15
2024-09-20T11:24
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. "Сотрудники госавтоинспекции Новокузнецка устанавливают обстоятельства ДТП с участием восьми автомобилей. ДТП произошло сегодня на Байдаевском мосту", - сообщает ведомство. По данным полиции, "Камаз", двигаясь по мосту со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой Lada Granta. После этого Lada врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречной "Газелью". В ДТП попали еще пять автомобилей перед "Камазом". "В результате автоаварии причинен материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал. Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей
На Байдаевском мосту в Новокузнецке произошло ДТП с участием восьми автомобилей
НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости.
ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале
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"Сотрудники госавтоинспекции Новокузнецка устанавливают обстоятельства ДТП с участием восьми автомобилей. ДТП произошло сегодня на Байдаевском мосту", - сообщает ведомство.
По данным полиции, "Камаз", двигаясь по мосту со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой Lada Granta. После этого Lada врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречной "Газелью". В ДТП попали еще пять автомобилей перед "Камазом".
"В результате автоаварии причинен материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал. Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено", - отмечается в сообщении.