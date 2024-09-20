https://ria.ru/20240920/novokuznetsk-1973786164.html

В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей

В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 20.09.2024

В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей

ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T11:15

2024-09-20T11:15

2024-09-20T11:24

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. "Сотрудники госавтоинспекции Новокузнецка устанавливают обстоятельства ДТП с участием восьми автомобилей. ДТП произошло сегодня на Байдаевском мосту", - сообщает ведомство. По данным полиции, "Камаз", двигаясь по мосту со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой Lada Granta. После этого Lada врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречной "Газелью". В ДТП попали еще пять автомобилей перед "Камазом". "В результате автоаварии причинен материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал. Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено", - отмечается в сообщении.

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новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область