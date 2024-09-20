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В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 20.09.2024
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11:15 20.09.2024 (обновлено: 11:24 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/novokuznetsk-1973786164.html
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 20.09.2024
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей
ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:15
2024-09-20T11:24
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале. "Сотрудники госавтоинспекции Новокузнецка устанавливают обстоятельства ДТП с участием восьми автомобилей. ДТП произошло сегодня на Байдаевском мосту", - сообщает ведомство. По данным полиции, "Камаз", двигаясь по мосту со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой Lada Granta. После этого Lada врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречной "Газелью". В ДТП попали еще пять автомобилей перед "Камазом". "В результате автоаварии причинен материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал. Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено", - отмечается в сообщении.
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Новокузнецке на мосту столкнулись восемь автомобилей

На Байдаевском мосту в Новокузнецке произошло ДТП с участием восьми автомобилей

© Госавтоинспекция КузбассаДТП в Новокузнецке 20 сентября 2024 года
ДТП в Новокузнецке 20 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Госавтоинспекция Кузбасса
ДТП в Новокузнецке 20 сентября 2024 года
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. ДТП с участием восьми автомобилей произошло в пятницу на мосту в Новокузнецке, сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области в Telegram-канале.
«
"Сотрудники госавтоинспекции Новокузнецка устанавливают обстоятельства ДТП с участием восьми автомобилей. ДТП произошло сегодня на Байдаевском мосту", - сообщает ведомство.
По данным полиции, "Камаз", двигаясь по мосту со стороны поселка Притомского, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковой Lada Granta. После этого Lada врезалась в дорожное ограждение и столкнулась со встречной "Газелью". В ДТП попали еще пять автомобилей перед "Камазом".
"В результате автоаварии причинен материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал. Прибывшие сотрудники госавтоинспекции осуществляли регулировочные действия. В настоящий момент движение восстановлено", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская область
 
 
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