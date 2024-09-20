Офис Нетаньяху впервые прокомментировал взрывы в Ливане
Офис Нетаньяху назвал реакцию мирового сообщества на взрывы в Ливане циничной
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. В офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху впервые прокомментировали последние события в Ливане, связанные с массовой детонацией устройств связи движения "Хезболлах", назвав реакцию мирового сообщества на взрывы "нескольких пейджеров" циничной и пропитанной двойными стандартами, учитывая целый год непрекращающихся ракетных атак из Ливана по северу Израиля.
Советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман в свое Telegram-канале напомнил, что начиная с 8 октября 2023 года "Хезболлах" ведет против Израиля военные действия, включая тысячи ракет, снарядов беспилотников, запущенных по населенным пунктам, "которые привели к десяткам погибших и раненых израильских граждан, колоссальному материальному ущербу и эвакуации десятков тысяч жителей севера". По его словам, мировое сообщество никак не осудило эти атаки и не потребовало от Ливана прекратить огонь.
"Но стоило нескольким пейджерам неожиданно взорваться в руках боевиков "Хезболлах" и их союзников из Ирана , как сразу ООН и прочие радетели международного права в разных организациях и странах бросились обвинять Израиль во всех смертных грехах, выражать свою поддержку Ливану и желать скорейшего выздоровления пострадавшим террористам. Ничего нового. Обычный цинизм и двойные стандарты. Пусть говорят", - заявил Гендельман.
Советник канцелярии Нетаньяху подчеркнул, что у Израиля есть свои задачи, и выразил уверенность в безопасном возвращении эвакуированных жителей севера в свои дома.
Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия ударила 30 июля по жилому дому в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения "Хезболлах" Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля "перешли все красные линии" и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве в свою очередь предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 32 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Минздрав Ливана заявил о гибели восьми человек при детонации пейджеров
17 сентября, 18:44