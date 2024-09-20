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Греция выдала России скрывавшегося более 15 лет наркоторговца из Башкирии
Греция выдала России скрывавшегося более 15 лет наркоторговца из Башкирии - РИА Новости, 20.09.2024
Греция выдала России скрывавшегося более 15 лет наркоторговца из Башкирии
Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:36
2024-09-20T10:36
2024-09-20T10:36
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ирина волк
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Греция выдала России гражданина, заочно осужденного за попытку перепродажи партии героина, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Сегодня в аэропорту Афин представители правоохранительных органов Греческой Республики передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Айрата Салахова. Россиянин находился в международном розыске как осужденный за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, в 2006 году злоумышленник с сообщниками приобрели с целью дальнейшей перепродажи партию героина. Осуществить свою схему им не удалось. Суд в Башкирии заочно приговорил Салахова к 8 годам колонии строгого режима. "Осужденный скрылся от правосудия за границей, был организован его международный розыск", - добавила Волк. В 2023 году разыскиваемый был задержан на территории Греции.
https://ria.ru/20240624/bolgariya-1955037894.html
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происшествия, россия, греция, афины, ирина волк, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Греция, Афины, Ирина Волк, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Греция выдала России скрывавшегося более 15 лет наркоторговца из Башкирии
Греция выдала России мужчину, заочно осужденного за попытку перепродажи героина