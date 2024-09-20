https://ria.ru/20240920/naemniki-1973749964.html

Наемники массово убивали жителей Суджи, рассказал очевидец

Наемники массово убивали жителей Суджи, рассказал очевидец - РИА Новости, 20.09.2024

Наемники массово убивали жителей Суджи, рассказал очевидец

Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:52

2024-09-20T06:52

2024-09-20T06:52

специальная военная операция на украине

курская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Житель Суджи Владимир Мальцев рассказал РИА Новости, что в первые дни нападения ВСУ на Курскую область было убито много мирных жителей, особенно усердствовали наемники, в частности из Франции, Грузии и Польши, расправлявшиеся с людьми "как с тараканами"."Много убило людей, когда мы выезжали. Знакомых убили", — сказал Мальцев.По его словам, приехавшие в ПВР в Курске люди рассказывали, что "убили еще очень много женщин, насиловали, издевались". Сами украинцы, как говорят очевидцы, предупреждали жителей, что, если те не уедут, "придут наемники, они никого не оставят"."А грузины, поляки, французы, эти все наемники — они просто истребляли людей как тараканов", — добавил собеседник агентства."Копали картошку под обстрелами"В свою очередь жительница Рыльского района Курской области Мария Беседина рассказала РИА Новости, ВСУ обстреливали мирных жителей, которые копали картошку."До эвакуации еще приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров пятьсот (от дома Марии – Прим. ред.) — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти "лепестки" (противопехотные мины – Прим. ред.). Ну а потом нас эвакуировали. Это обязательно нужно было. Добрались нормально", - рассказала Мария.Эвакуированная жительница села в Глушковском районе сообщила РИА Новости, что ВСУ сбрасывали с беспилотников "Баба-Яга" зажигательные смеси на дома в приграничных селах."Прилетали "Баба-яга", там четыре-пять зарядов. Такой гул страшный. Она целенаправленно сбрасывала на дом, на кухню, на сарай. Все-все сжигалось. Там какая-то зажигательная смесь, что у людей погорели все дома там", — сказала женщина.По ее словам, украинские беспилотники начали летать постоянно и сбрасывать снаряды на дома мирных жителей."Много пострадало домов, именно погорели. Там военных не было", — отметила жительница села.Нападение ВСУ на Курскую областьПодразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, их продвижение остановили. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Президент Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, боевики ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства указал, что противник получит достойный ответ.На прошлой неделе российские военные начали контрнаступление в Курской области. Как сообщало Минобороны 12 сентября, только за двое суток от украинских боевиков освободили десять населенных пунктов в Курской области. На этой неделе российские военные вернули контроль уже над четырьмя населенными пунктами.По данным Минобороны на 19 сентября, общие потери противника в курском приграничье составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.

https://ria.ru/20240920/leopard-1973744143.html

https://ria.ru/20240919/vsu-1973572691.html

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курская область

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курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф