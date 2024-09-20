https://ria.ru/20240920/naemniki-1973747668.html
Пленный рассказал о бегстве наемников с передовой после обстрела
Пленный рассказал о бегстве наемников с передовой после обстрела - РИА Новости, 20.09.2024
Пленный рассказал о бегстве наемников с передовой после обстрела
Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела, рассказал РИА Новости военнопленный Артем Казарченков. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:35
2024-09-20T05:35
2024-09-20T10:55
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ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела, рассказал РИА Новости военнопленный Артем Казарченков. Позиция Артема была на Угледарском направлении, между Владимировкой и Никольским в ДНР, один раз в подкрепление прислали двух иностранцев. "Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал. Их прислали как снайперов, они побыли несколько дней", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время пребывания иностранцев были сильные обстрелы, наемники прятались в "норе" — это окоп для одного человека в виде ямы, а Артем находился на наблюдательном пункте. "Когда меня сменили, я зашел к ним в "нору", спросил: "У вас все хорошо?" — он (немец. — Прим. ред.) ответил: "Нет". У них рация была своя, они что-то по-своему сказали, вечером ушли, говорили, больше не придут", — отметил военнопленный Казарченков.
https://ria.ru/20240920/sudzha-1973743796.html
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Военнопленный: наемники ВСУ сбежали с передовой после сильного обстрела
Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после сильного обстрела, рассказал РИА Новости военнопленный.
По его словам, иностранцы были присланы на угледарское направление как снайперы. Пережив обстрел в "норе", они ушли с позиций и больше не возвращались.
2024-09-20T05:35
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германия, новая зеландия, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Новая Зеландия, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о бегстве наемников с передовой после обстрела
Пленный: наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела
ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Наемники из ФРГ и Новой Зеландии сбежали с передовой после обстрела, рассказал РИА Новости военнопленный Артем Казарченков.
Позиция Артема была на Угледарском направлении, между Владимировкой и Никольским в ДНР
, один раз в подкрепление прислали двух иностранцев.
"Один был немец, его зовут Пабло, весь в татуировках, второй был новозеландец, я не знаю, как его зовут, он ни на русском, ни на украинском не разговаривал. Их прислали как снайперов, они побыли несколько дней", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во время пребывания иностранцев были сильные обстрелы, наемники прятались в "норе" — это окоп для одного человека в виде ямы, а Артем находился на наблюдательном пункте.
"Когда меня сменили, я зашел к ним в "нору", спросил: "У вас все хорошо?" — он (немец. — Прим. ред.) ответил: "Нет". У них рация была своя, они что-то по-своему сказали, вечером ушли, говорили, больше не придут", — отметил военнопленный Казарченков.