Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО
Москвичи через "Миллион призов" направили более 65 миллионов рублей на нужды СВО
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России
Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях. Сбор открыт на сайте "Миллион призов" и организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" - говорится в сообщении.
"УАЗ", генераторы и квадрокоптер отправят новгородцы в зону СВО
12 сентября, 17:51
Отмечается, что все собранные средства направляются в адрес фонда. Каждый участник получит промокод, по которому сможет отследить свое пожертвование в отчете на сайте благотворительной организации. Сейчас на сайте программы также продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области.