https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html

Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 20.09.2024

Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:31

2024-09-20T07:31

2024-09-20T07:31

надежные люди

курская область

общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях. Сбор открыт на сайте "Миллион призов" и организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" - говорится в сообщении. Отмечается, что все собранные средства направляются в адрес фонда. Каждый участник получит промокод, по которому сможет отследить свое пожертвование в отчете на сайте благотворительной организации. Сейчас на сайте программы также продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области.

https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html

курская область

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курская область, общество