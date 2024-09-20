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Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 20.09.2024
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Надежные люди
 
07:31 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html
Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО
Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 20.09.2024
Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО
Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:31
2024-09-20T07:31
надежные люди
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях. Сбор открыт на сайте "Миллион призов" и организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" - говорится в сообщении. Отмечается, что все собранные средства направляются в адрес фонда. Каждый участник получит промокод, по которому сможет отследить свое пожертвование в отчете на сайте благотворительной организации. Сейчас на сайте программы также продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области.
https://ria.ru/20240912/pomosch-1972349080.html
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курская область, общество
Надежные люди, Курская область, Общество
Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов СВО

Москвичи через "Миллион призов" направили более 65 миллионов рублей на нужды СВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкНашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России
Нашивка со знаком V на форме военнослужащего разведгруппы ВС России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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Нашивка со знаком "V" на форме военнослужащего разведгруппы ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичи перечислили более 65 миллионов рублей на поддержку бойцов специальной военной операции через сайт "Миллион призов" и благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более 65 миллионов рублей удалось собрать в поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, средства пошли на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам, пострадавшим от военных действий на новых и приграничных территориях. Сбор открыт на сайте "Миллион призов" и организован совместно с благотворительным фондом "Народный фронт. Всё для победы!" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что все собранные средства направляются в адрес фонда. Каждый участник получит промокод, по которому сможет отследить свое пожертвование в отчете на сайте благотворительной организации. Сейчас на сайте программы также продолжается сбор средств для семей, пострадавших в Курской области.
 
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