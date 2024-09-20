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Здание квартиры-музея Г. М. Кржижановского в Москвы получит подсветку - РИА Новости, 20.09.2024
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Здание квартиры-музея Г. М. Кржижановского в Москвы получит подсветку
Здание квартиры-музея Г. М. Кржижановского в Москвы получит подсветку - РИА Новости, 20.09.2024
Здание квартиры-музея Г. М. Кржижановского в Москвы получит подсветку
Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:00
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX. Работы уже стартовали и будут завершены до конца этого года", – отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭК" установят более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они будут располагаться по верхнему контуру здания, что позволит выделить светом главный вход, балкон по центру и окна. "В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", – подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Здание квартиры-музея Г. М. Кржижановского в Москвы получит подсветку

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыПроектное решение подсветки здания мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре Москвы
Проектное решение подсветки здания мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Проектное решение подсветки здания мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре Москвы
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оснастят архитектурно-художественной подсветкой здание мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира. Главная задача - подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX. Работы уже стартовали и будут завершены до конца этого года", – отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что энергетики "ОЭК" установят более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они будут располагаться по верхнему контуру здания, что позволит выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.
"В соответствии с принятой концепцией освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, умеренную освещенность. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство", – подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в два раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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