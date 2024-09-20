https://ria.ru/20240920/moshenniki-1973824306.html

Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста

Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста - РИА Новости, 20.09.2024

Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста

Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста (РКК) и связываться с родными военнопленных, чтобы обманом заставить родственников... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:04

2024-09-20T14:04

2024-09-20T14:17

ркк "энергия"

красный крест

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540813_0:0:3384:1904_1920x0_80_0_0_e80119f89170f561e6777fe745c097c0.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста (РКК) и связываться с родными военнопленных, чтобы обманом заставить родственников переходить по ссылкам для заполнения анкеты или для внесения предоплат, сообщили в организации."Родные пропавших без вести и военнопленных получают сообщения и звонки от людей, которые представляются сотрудниками Красного Креста. Мошенники пишут, что военнопленный просил с ними связаться по поводу включения в список на обмен. Для осуществления обмена пленными родственников просят перейти по ссылке и заполнить там анкету, либо внести предоплату за услугу. Не переходите по неизвестным ссылкам, не заполняйте незнакомые анкеты - это мошенническая схема для кражи ваших персональных данных", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК.В организации напомнили, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять "форму на обмен пленными" и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.РКК также указал свои настоящие телефонные номера.

https://ria.ru/20240917/peskov-1973151472.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ркк "энергия", красный крест, общество