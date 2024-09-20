https://ria.ru/20240920/moshenniki-1973824306.html
Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста
Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста - РИА Новости, 20.09.2024
Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста
Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста (РКК) и связываться с родными военнопленных, чтобы обманом заставить родственников... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:04
2024-09-20T14:04
2024-09-20T14:17
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста (РКК) и связываться с родными военнопленных, чтобы обманом заставить родственников переходить по ссылкам для заполнения анкеты или для внесения предоплат, сообщили в организации."Родные пропавших без вести и военнопленных получают сообщения и звонки от людей, которые представляются сотрудниками Красного Креста. Мошенники пишут, что военнопленный просил с ними связаться по поводу включения в список на обмен. Для осуществления обмена пленными родственников просят перейти по ссылке и заполнить там анкету, либо внести предоплату за услугу. Не переходите по неизвестным ссылкам, не заполняйте незнакомые анкеты - это мошенническая схема для кражи ваших персональных данных", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК.В организации напомнили, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять "форму на обмен пленными" и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.РКК также указал свои настоящие телефонные номера.
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ркк "энергия", красный крест, общество
РКК "Энергия", Красный Крест, Общество
Мошенники начали звонить родным военнопленных от лица Красного Креста
РКК заявил о мошенниках, звонящих родным военнопленных от лица Красного Креста
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мошенники начали представляться сотрудниками Российского Красного Креста (РКК) и связываться с родными военнопленных, чтобы обманом заставить родственников переходить по ссылкам для заполнения анкеты или для внесения предоплат, сообщили в организации.
"Родные пропавших без вести и военнопленных получают сообщения и звонки от людей, которые представляются сотрудниками Красного Креста. Мошенники пишут, что военнопленный просил с ними связаться по поводу включения в список на обмен. Для осуществления обмена пленными родственников просят перейти по ссылке и заполнить там анкету, либо внести предоплату за услугу. Не переходите по неизвестным ссылкам, не заполняйте незнакомые анкеты - это мошенническая схема для кражи ваших персональных данных", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале РКК.
В организации напомнили, что сотрудники Красного Креста никогда не просят денег за оказание услуг, записывать видео для поиска, заполнять "форму на обмен пленными" и никогда не звонят со скрытых телефонных номеров.
РКК также указал свои настоящие телефонные номера.