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Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ - РИА Новости, 20.09.2024
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Республика Мордовия
 
13:17 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mordoviya-1973813005.html
Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ
Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ - РИА Новости, 20.09.2024
Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ
Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:17
2024-09-20T13:17
республика мордовия
саранск
россия
зубово-полянский район
артем здунов
роман старовойт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, сообщает пресс-служба главы региона. "В текущем году предусмотрено завершение строительства участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской в Саранске. Также продолжается реализация важных для республики проектов: строительство участка дороги с путепроводом по улице Строительной в Саранске, обхода Рузаевки и нового участка федеральной трассы М-5 "Урал" в Зубово-Полянском районе в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергеевка и Зубова Поляна протяженностью более 57 километров. Важный участок – дорога от темниковского села Старый Город до нижегородской деревни Вещерка, которая соединит две святыни - Санаксарский и Серафимо-Дивеевский монастыри", - говорится в сообщении. Речь на встрече также шла о строительстве центрального путепровода в городе Ковылкино и капремонте путепровода в Рузаевке на улице Беднодемьяновской. Обсуждались планы по реконструкции дороги Саранск - Рузаевка – важнейшей магистрали республиканского значения, которая соединяет столицу республики с крупным железнодорожным узлом. "Особое внимание было уделено обновлению парка общественного транспорта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - до 2030 года в республике планируется заменить 209 автобусов и троллейбусов", - подчеркивается в сообщении.
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россия
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саранск, россия, зубово-полянский район, артем здунов, роман старовойт
Республика Мордовия, Саранск, Россия, Зубово-Полянский район, Артем Здунов, Роман Старовойт

Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ

© Фото : Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской ФедерацииМинистр транспорта РФ Роман Старовойт и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Официальный Интернет-ресурс Министерства транспорта Российской Федерации
Министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава Республики Мордовия Артём Здунов во время встречи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, сообщает пресс-служба главы региона.
"В текущем году предусмотрено завершение строительства участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской в Саранске. Также продолжается реализация важных для республики проектов: строительство участка дороги с путепроводом по улице Строительной в Саранске, обхода Рузаевки и нового участка федеральной трассы М-5 "Урал" в Зубово-Полянском районе в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергеевка и Зубова Поляна протяженностью более 57 километров. Важный участок – дорога от темниковского села Старый Город до нижегородской деревни Вещерка, которая соединит две святыни - Санаксарский и Серафимо-Дивеевский монастыри", - говорится в сообщении.
Речь на встрече также шла о строительстве центрального путепровода в городе Ковылкино и капремонте путепровода в Рузаевке на улице Беднодемьяновской. Обсуждались планы по реконструкции дороги Саранск - Рузаевка – важнейшей магистрали республиканского значения, которая соединяет столицу республики с крупным железнодорожным узлом.
"Особое внимание было уделено обновлению парка общественного транспорта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - до 2030 года в республике планируется заменить 209 автобусов и троллейбусов", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияСаранскРоссияЗубово-Полянский районАртем ЗдуновРоман Старовойт
 
 
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