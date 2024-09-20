https://ria.ru/20240920/mordoviya-1973813005.html

Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ

Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ - РИА Новости, 20.09.2024

Развитие дорожно-транспортной сети Мордовии обсудили в Минтрансе РФ

Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, сообщает пресс-служба РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:17

2024-09-20T13:17

2024-09-20T13:17

республика мордовия

саранск

россия

зубово-полянский район

артем здунов

роман старовойт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов обсудил развитие дорожно-транспортной инфраструктуры республики с министром транспорта РФ Романом Старовойтом, сообщает пресс-служба главы региона. "В текущем году предусмотрено завершение строительства участка автодороги с путепроводом по улице Пролетарской в Саранске. Также продолжается реализация важных для республики проектов: строительство участка дороги с путепроводом по улице Строительной в Саранске, обхода Рузаевки и нового участка федеральной трассы М-5 "Урал" в Зубово-Полянском районе в обход населенных пунктов Умет, Аким-Сергеевка и Зубова Поляна протяженностью более 57 километров. Важный участок – дорога от темниковского села Старый Город до нижегородской деревни Вещерка, которая соединит две святыни - Санаксарский и Серафимо-Дивеевский монастыри", - говорится в сообщении. Речь на встрече также шла о строительстве центрального путепровода в городе Ковылкино и капремонте путепровода в Рузаевке на улице Беднодемьяновской. Обсуждались планы по реконструкции дороги Саранск - Рузаевка – важнейшей магистрали республиканского значения, которая соединяет столицу республики с крупным железнодорожным узлом. "Особое внимание было уделено обновлению парка общественного транспорта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - до 2030 года в республике планируется заменить 209 автобусов и троллейбусов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240902/belozere-1970038110.html

саранск

россия

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Артем Смирнов

саранск, россия, зубово-полянский район, артем здунов, роман старовойт