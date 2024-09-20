https://ria.ru/20240920/moldavia-1973919873.html

В ЦИК Молдавии подали заявки 13 соискателей должности президента

В ЦИК Молдавии подали заявки 13 соискателей должности президента - РИА Новости, 20.09.2024

В ЦИК Молдавии подали заявки 13 соискателей должности президента

Центральная избирательная комиссия Молдавии уже зарегистрировала четырех кандидатов в президенты страны, к борьбе за президентское кресло позже могут... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:49

2024-09-20T19:49

2024-09-20T19:49

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КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии уже зарегистрировала четырех кандидатов в президенты страны, к борьбе за президентское кресло позже могут присоединиться еще девять соискателей, подавших в комиссию заявки. В пятницу в Молдавии последний день, когда можно подать в ЦИК документы для регистрации. Еще неделя понадобится избирательной комиссии, чтобы оценить, правильно ли остальные кандидаты заполнили бумаги. Выборы президента, а также референдум по возможному вступлению Молдавии в Евросоюз состоятся 20 октября. Четыре официальных кандидатаПока ЦИК официально зарегистрировал четырех кандидатов, претендующих на должность главы республики: действующего президента Майю Санду, бывшего генерального прокурора Молдавии Александра Стояногло, экс-премьера Василия Тарлева, а также лидера политсилы "Наша партия" Ренато Усатого. Также подали документы в ЦИК экс-премьер Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-посол республики в США Игорь Мунтяну, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, журналист Наталья Морарь и юрист Александру Арсени. Эксперты прогнозируют, что борьба за пост президента будет острой, учитывая экономические трудности в стране и рост недовольства среди населения. Кандидат от партии социалистовПервым, кто официально объявил о начале своей избирательной кампании, стал экс-генпрокурор Стояногло, который был также первым, кого ЦИК зарегистрировал в качестве кандидата в президенты. "Главный посыл очень простой: справедливость для всех. Без исключений", - коротко обозначил свой девиз в избирательной кампании Стояногло. Экс-генпрокурора поддержала оппозиционная в стране партия социалистов, которую возглавляет бывший президент Молдавии Игорь Додон. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затянулись, и в итоге ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты от Партии социалистов. Додон пояснил поддержку Стояногло тем, что социалисты решили отказаться от партийных амбиций и поддержать альтернативного кандидата, не имеющего отношения ни к одной из политических сил, осознав опасность, которую несет для страны очередной президентских срок Санду. "Значит, он будет беспристрастен и будет выступать достойным арбитром при разрешении всех недоразумений в обществе", - пояснил Додон. Приставку "экс" к своей должности генпрокурора Стояногло получил при ныне действующей власти. Он был снят с поста в октябре 2021 года по обвинениям в превышении полномочий. Экс-чиновник утверждал, что отстранение связано с его расследованием хищения одного миллиарда долларов из банков в 2014 году. По его словам, это расследование могло привести к ответственности высокопоставленных чиновников, в том числе Санду, премьер-министра Дорина Речана и спикера парламента Игоря Гросу, которые занимали ключевые посты в правительстве того времени. Экс-генпрокурор не раз заявлял, что поддерживает курс европейской интеграции Молдавии, однако не считает, что он должен быть для страны геополитическим и во вред отношениям с другими внешними партнерами. В частности, в отношениях с Россией он видит необходимость взаимовыгодного и прагматичного подхода. Политик уверен, что стране нужно приложить все усилия, чтобы не быть вовлеченной в международные конфликты и не стать местом размещения иностранных военных баз или транзита вооружений. И единственный способ избежать этого - в укреплении и продвижении нейтралитета, который прописан в основном законе страны. По его мнению, статус нейтрального государства — это также ключ к решению приднестровской проблемы. При этом он считает, что политика действующей власти подрывает этот статус. Прозападный кандидатВторым по счету кандидатом в президенты ЦИК зарегистрировал действующего главу государства Майю Санду. Она была выдвинута правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), что вызвало волну критику экспертов и оппозиционных сил. Оппозиционный блок "Победа" и Партия коммунистов направили в ЦИК обращение с призывом пересмотреть решение о регистрации Санду в качестве кандидата от ПДС, поскольку это противоречит как национальному законодательству, так и международным обязательствам. В частности, депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что выдвижение Санду от ПДС противоречит решению Конституционного суда об аполитичности руководителя страны. Однако в ответ ЦИК фактически отказался рассмотреть заявление оппозиции, отклонив жалобу. После прихода Санду к власти в 2020 году отношения между Россией и Молдавией ухудшились. В апреле прошлого года по решению властей из страны выдворили сотрудника посольства РФ после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову, а в августе Кишинев покинули 45 сотрудников российской дипмисии. В марте и августе нынешнего года еще двое работников посольства России в Кишиневе были объявлены персонами нон грата. Во время пребывания Санду в стране стали регулярно проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли о желании усилить обороноспособность страны, включая приобретение нового вооружения и создание системы ПВО, а сама президент в своих интервью неоднократно подчеркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это способствует укреплению обороны республики. Санду придерживается проевропейской политики. Именно она инициировала проведение референдума о вступлении в ЕС. На референдуме будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?" Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока "Победа" Илан Шор, а также Додон, Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций действующих властей перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами. Бывший премьер от партии "Будущее Молдовы"Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев дважды подавал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы в свою поддержку. В первый раз как независимый кандидат, но поддержанный Партией коммунистов, второй - в качестве лидера партии "Будущее Молдовы". Тарлев выступает за взвешенную внешнюю политику в интересах страны. По его мнению, власти республики проводя любой ценой политику интеграции в ЕС, предлагают молдавскому народу билет на "Титаник", однако Молдавия заслуживает большего, она должна извлечь уроки из ошибок, допущенных Евросоюзом, и выбрать свой, суверенный путь. "Мы не можем себе позволить сейчас садиться в вагон, который летит к обрыву. Наша цель — развитие экономики, благосостояние граждан, нейтралитет и сохранение независимости. Мы должны сделать выводы и идти своим, независимым курсом, защищая интересы нашего народа, а не поддаваться внешнему давлению ради популистских политических деклараций", - заявил Тарлев. Экс-премьера беспокоит катастрофическое положение фермеров, так как сельское хозяйство - приоритетная отрасль для страны. Он уверен, что власти должны объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, заморозить кредиты и все долги, которые на данный момент не погашены, создать Совет кредиторов, а также государственный банк для поддержки реального сектора экономики. Он подчеркивает, что Молдавия должна стать развитым сельскохозяйственным государством. Тарлев выступает за традиционные христианские ценности. Как и другие представители оппозиции (блока "Победа", партий коммунистов и социалистов), участвует в памятных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, отдавая дань уважения героям, освобождавшим Молдавию от фашистской оккупации. Как и остальная оппозиция он также выражает недоумение из-за отсутствия интереса к этим важным историческим событиям со стороны действующих властей и выступает против попыток фальсификации истории. Усатый за МолдавиюЛидер "Нашей партии" Ренато Усатый ранее заявлял, что одни кандидаты на выборах президента Молдавии продвигают политику Запада, другие — Российской Федерации, а он, если станет главой государства, будет продвигать промолдавскую политику. По его словам, в этой избирательной кампании у него одна единственная цель — свергнуть Санду вместе с ее партией. "Моя позиция – отвечать интересам государства и наших граждан, будь то проевропейцы, прорусские или унионисты (сторонники поглощения Молдавии Румынией – ред.)", - заявил он. В России лидер "Нашей партии" объявлен в международный розыск. Тверской суд Москвы в конце июля 2020 года заочно выдал санкцию на арест молдавского политика, обвиняемого в валютных махинациях. Следствие называет Усатого участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank. Треть избирателей против всехСогласно последним опросам, треть молдавских избирателей не поддерживает ни одного из кандидатов на выборы главы государства. Молдавский политолог Ян Лисневский указывает, что президентская гонка остается непредсказуемой, так как значительная часть электората еще не определилась с выбором, а некоторые избиратели готовы изменить свое мнение. По результатам одного из опросов, 15,4% респондентов еще не определились с выбором, 8,5% готовы проголосовать против всех, 7% не планируют голосовать, 5,2% респондентов не хотят отвечать на вопросы о выборах. "В совокупности это составляет более 36% электората, который может быть привлечен активной и убедительной кампанией. Это открывает широкие возможности для кандидатов со средней поддержкой, которые имеют реальный шанс изменить ход выборов, если они сумеют эффективно донести свои идеи и привлечь на свою сторону значительную часть неопределившихся избирателей", - полагает эксперт.

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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду, игорь додон, ренато усатый, наша партия, евросоюз, нато