https://ria.ru/20240920/mkkk-1973738815.html

МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских

МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских - РИА Новости, 20.09.2024

МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских

Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:43

2024-09-20T00:43

2024-09-20T00:43

ливан

израиль

россия

в мире

мария захарова

международный комитет красного креста (мккк)

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, заявил РИА Новости официальный представитель организации. "МККК настоятельно призывает все стороны (в Ливане – ред.) принять активные меры для деэскалации растущей напряженности и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц", - сказал он. Он добавил, что МККК тесно сотрудничает с Ливанским Красным Крестом, Центром неотложных операций Минздрава страны и другими международными организациями в области здравоохранения и располагает медикаментами, которые могут быть оперативно отправлены для оказания помощи людям с травмами. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html

https://ria.ru/20240920/abc-1973738451.html

ливан

израиль

россия

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ливан, израиль, россия, в мире, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане