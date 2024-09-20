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МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских - РИА Новости, 20.09.2024
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00:43 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/mkkk-1973738815.html
МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских
МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских - РИА Новости, 20.09.2024
МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских
Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:43
2024-09-20T00:43
ливан
израиль
россия
в мире
мария захарова
международный комитет красного креста (мккк)
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, заявил РИА Новости официальный представитель организации. "МККК настоятельно призывает все стороны (в Ливане – ред.) принять активные меры для деэскалации растущей напряженности и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц", - сказал он. Он добавил, что МККК тесно сотрудничает с Ливанским Красным Крестом, Центром неотложных операций Минздрава страны и другими международными организациями в области здравоохранения и располагает медикаментами, которые могут быть оперативно отправлены для оказания помощи людям с травмами. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240919/izrail-1973561009.html
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ливан, израиль, россия, в мире, мария захарова, международный комитет красного креста (мккк), хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Израиль, Россия, В мире, Мария Захарова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских

МККК после подрыва пейджеров призвал все стороны в Ливане к защите гражданских

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, заявил РИА Новости официальный представитель организации.
"МККК настоятельно призывает все стороны (в Ливане – ред.) принять активные меры для деэскалации растущей напряженности и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц", - сказал он.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Он добавил, что МККК тесно сотрудничает с Ливанским Красным Крестом, Центром неотложных операций Минздрава страны и другими международными организациями в области здравоохранения и располагает медикаментами, которые могут быть оперативно отправлены для оказания помощи людям с травмами.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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ЛиванИзраильРоссияВ миреМария ЗахароваМеждународный комитет Красного Креста (МККК)ХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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