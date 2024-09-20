МККК призывает все стороны в Ливане принять меры для защиты гражданских
МККК после подрыва пейджеров призвал все стороны в Ливане к защите гражданских
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 сен – РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призывает все стороны в связи с подрывами пейджеров в Ливане принять меры по деэскалации и защитить мирных жителей, заявил РИА Новости официальный представитель организации.
"МККК настоятельно призывает все стороны (в Ливане – ред.) принять активные меры для деэскалации растущей напряженности и уделять первоочередное внимание защите гражданских лиц", - сказал он.
Он добавил, что МККК тесно сотрудничает с Ливанским Красным Крестом, Центром неотложных операций Минздрава страны и другими международными организациями в области здравоохранения и располагает медикаментами, которые могут быть оперативно отправлены для оказания помощи людям с травмами.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.