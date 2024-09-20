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Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/minoborony-1973915828.html
Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:15
2024-09-20T19:15
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. В результате двух прямых попаданий FPV-дронами танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240920/y-1973877336.html
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Уничтожение танка ВСУ FPV-дронами в курском приграничье
В курском приграничье военнослужащие группировки войск «Север» двумя ударами FPV-дронов уничтожили танк ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали детонацию боекомплекта танка противника.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения танка FPV-дронами в Курской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения танка ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ FPV-дронами в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили движение танка ВСУ в районе лесополосы. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника. В результате двух прямых попаданий FPV-дронами танк боевиков ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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