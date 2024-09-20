https://ria.ru/20240920/minoborony-1973867007.html

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:09

2024-09-20T16:09

2024-09-20T16:09

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что объективный контроль уничтожения военной техники ВСУ вместе с экипажами осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.

https://ria.ru/20240919/minoborony-1973698419.html

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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области Минобороны публикует кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-09-20T16:09 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф