https://ria.ru/20240920/minoborony-1973867007.html
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:09
2024-09-20T16:09
2024-09-20T16:09
специальная военная операция на украине
курская область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. "Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение нескольких единиц бронетехники боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетехнике противника. В результате прямых попаданий из различных видов вооружения боевые машины ВСУ были уничтожены", - говорится в сообщении. Уточняется, что объективный контроль уничтожения военной техники ВСУ вместе с экипажами осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973698419.html
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Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Минобороны публикует кадры уничтожения бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-09-20T16:09
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курская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в Курской области
Минобороны опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ в курском приграничье