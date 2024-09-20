https://ria.ru/20240920/minoborony-1973827444.html

Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 20.09.2024

Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:10

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник за неделю потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)