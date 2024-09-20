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Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/minoborony-1973827444.html
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 20.09.2024
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник за неделю потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 735 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.
Противник за неделю потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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