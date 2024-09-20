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Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 20.09.2024
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:10
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинские формирования за истекшую неделю потеряли до 735 военнослужащих, два танка и семь орудий полевой артиллерии в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны. Отразили 11 контратак подразделений ВСУ", - говорится в сообщении.Противник за неделю потерял до 735 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за неделю заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 735 военных в зоне действий "Востока"