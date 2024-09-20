https://ria.ru/20240920/minoborony-1973825231.html
За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ
За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей недельной сводке. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:05
2024-09-20T14:05
2024-09-20T14:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. За минувшую неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своей недельной сводке. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 53 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались более 50 солдат ВСУ
Минобороны: за минувшую неделю в плен сдались 53 украинских военных