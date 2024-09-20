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Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
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14:02 20.09.2024 (обновлено: 14:13 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/minoborony-1973823293.html
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:02
2024-09-20T14:13
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника составили более 3 тысяч военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял свыше 3745 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 60 автомобилей", - добавили в МО РФ.Также за неделю уничтожено 40 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 единиц 155-миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 3745 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника составили более 3 тысяч военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
Вчера, 14:10
Кроме того, группировка отразила 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ.
"Противник потерял свыше 3745 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 60 автомобилей", - добавили в МО РФ.
Также за неделю уничтожено 40 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 единиц 155-миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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