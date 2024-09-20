https://ria.ru/20240920/minoborony-1973823293.html

Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024

Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ

Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:02

2024-09-20T14:02

2024-09-20T14:13

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника составили более 3 тысяч военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял свыше 3745 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 60 автомобилей", - добавили в МО РФ.Также за неделю уничтожено 40 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 единиц 155-миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)