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Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:02
2024-09-20T14:02
2024-09-20T14:13
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" за минувшую неделю нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад, а также отразила 24 контратаки, потери противника составили более 3 тысяч военнослужащих, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов"*, - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, группировка отразила 24 контратаки штурмовых подразделений ВСУ."Противник потерял свыше 3745 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, а также 60 автомобилей", - добавили в МО РФ.Также за неделю уничтожено 40 орудий полевой артиллерии, в том числе 19 единиц 155-миллиметровых гаубиц и самоходных артиллерийских установок, переданных ВСУ западными странами, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 22 полевых склада с боеприпасами.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" на неделе продолжила продвижение в глубину обороны ВСУ
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 3745 военных в зоне действий "Запада"