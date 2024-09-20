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ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области и сорвала попытки атак, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:26
2024-09-20T12:26
2024-09-20T12:39
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области и сорвала попытки атак, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении Кремяного, Любимовки и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - добавили в МО РФ.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России продолжают наступление в Курской области
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области и сорвала попытки атак, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении Кремяного, Любимовки и Малая Локня.
"В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - добавили в МО РФ.