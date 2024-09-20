https://ria.ru/20240920/minoborony-1973799913.html

ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области

ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

ВС России сорвали попытки контратак ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области и сорвала попытки атак, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:26

2024-09-20T12:26

2024-09-20T12:39

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Группировка "Север" нанесла поражение формированиям восьми украинских бригад в приграничных районах Курской области и сорвала попытки атак, ВСУ потеряли до 30 человек, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1-ой бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Зеленый Шлях, Николаево-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении Кремяного, Любимовки и Малая Локня."В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973800533.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)