https://ria.ru/20240920/mid-1973751324.html

Россия готова помочь в диалоге между сторонами Приднестровского конфликта

Россия готова помочь в диалоге между сторонами Приднестровского конфликта - РИА Новости, 20.09.2024

Россия готова помочь в диалоге между сторонами Приднестровского конфликта

РФ готова содействовать диалогу между сторонами Приднестровского конфликта как в формате "5+2", так и в двустороннем треке, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:11

2024-09-20T07:11

2024-09-20T07:11

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. РФ готова содействовать диалогу между сторонами Приднестровского конфликта как в формате "5+2", так и в двустороннем треке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее президент Молдавии Майа Санду заявила о возможности вхождения страны в ЕС без Приднестровья. "Думается, что нужнее досужих деклараций сейчас реальный диалог между сторонами, нацеленный на укрепление взаимного доверия и решение насущных вопросов взаимодействия", - сказала Захарова, комментируя заявление президента Молдавии. Она добавила, что такой диалог должен идти при международном содействии. "Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать как в формате "5+2", так и в двусторонних переговорных рамках", - заключила представитель МИД РФ. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240920/mid-1973751017.html

https://ria.ru/20240920/moldaviya-1973750194.html

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россия, молдавия, кишинев, мария захарова, майя санду, евросоюз, обсе, в мире