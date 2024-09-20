https://ria.ru/20240920/maykop-1973876235.html

Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа

Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа - РИА Новости, 20.09.2024

Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:40

2024-09-20T16:40

2024-09-20T16:40

республика адыгея

майкоп

марат хуснуллин

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 20 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил ход работ по благоустройству Майкопа, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Хуснуллин в ходе рабочего визита в Адыгею в сопровождении главы республики Мурата Кумпилова побывал на стройках в центре Майкопа. "Были оценены результаты проделанной работы и обсуждены перспективы развития и благоустройства республиканской столицы. Вице-премьер и глава Адыгеи ознакомились с ходом строительства жилищного комплекса в центре города, результатами работ на набережной реки Белой, которая в комплексе с парком является общественной территорией республиканского значения", - отмечается в релизе. В 2021-2022 годах в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики было укреплено более 2,5 километра береговой зоны в районе горпарка, благоустроен нижний ярус парка, созданы прогулочная и игровая территории, вдоль набережной установлены светильники, малые архитектурные формы, скалодром, теневые навесы и инсталляция в виде яблока, являющегося символа города. Сейчас идет проектирование следующего этапа благоустройства парка. В рамках него планируется реконструировать открытый бассейн, который считается самым большим плавательным бассейном данного типа в Европе. Его длина превышает 450 метров, а ширина в некоторых местах достигает 80 метров. Он всегда был точкой притяжения отдыхающих, но сейчас закрыт из-за плохого технического состояния.

https://ria.ru/20240827/msp-1968826240.html

майкоп

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

майкоп, марат хуснуллин, мурат кумпилов