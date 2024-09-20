https://ria.ru/20240920/matkapital-1973871220.html
Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей
Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей - РИА Новости, 20.09.2024
Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей
Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей были направлены уже 60 тысячам российских семей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:22
2024-09-20T16:22
2024-09-20T16:22
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россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей были направлены уже 60 тысячам российских семей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тысяч семей, родители уже получают свои денежные средства", - цитируются на сайте фонда слова Чиркова. Он отметил, что потратить эти средства можно на любые цели. По данным фонда, прием заявлений на выплату начался 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах и через многофункциональные центры. Специалисты рассматривают заявку в течение десяти рабочих дней и перечисляют средства за пять рабочих дней. Ранее в понедельник кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".
https://ria.ru/20240920/peskov-1973810835.html
https://ria.ru/20240902/semevedenie-1969870127.html
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общество, россия, сергей чирков, михаил мишустин, пособие по безработице
Общество, Россия, Сергей Чирков, Михаил Мишустин, Пособие по безработице
Остатки маткапитала направили 60 тысячам семей
Чирков: остатки маткапитала в размере до десяти тысяч направили 60 тысячам семей
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Остатки материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей были направлены уже 60 тысячам российских семей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"Несмотря на то, что установленные сроки на рассмотрение заявления составляют 10 рабочих дней, большинству обратившихся родителей средства уже одобрены и направлены. На данный момент Социальный фонд назначил выплату 60 тысяч семей, родители уже получают свои денежные средства", - цитируются на сайте фонда слова Чиркова.
Он отметил, что потратить эти средства можно на любые цели.
По данным фонда, прием заявлений на выплату начался 16 сентября на портале госуслуг, в клиентских службах и через многофункциональные центры. Специалисты рассматривают заявку в течение десяти рабочих дней и перечисляют средства за пять рабочих дней.
Ранее в понедельник кабмин утвердил правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты до 10 тысяч рублей, средства можно будет получить, обратившись на портал Госуслуг, в МФЦ, на почту, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
. Глава кабмина подчеркнул, что семьи должны иметь право "в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь".