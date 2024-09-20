Лавров прокомментировал взрывы пейджеров в Ливане
Лавров: взрывами пейджеров хотят спровоцировать "Хезболлу" для вмешательства США
© AP Photo / Bilal HusseinПохороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан
© AP Photo / Bilal Hussein
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрывами пейджеров шиитское движение "Хезболлах" хотят спровоцировать для того, чтобы сделать неизбежным вмешательство в конфликт США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
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"Наверное из этой же области то, что сейчас происходит вокруг Ливана. Считаю, что "Хезболлах" ведет себя сдержанно по сравнению с тем, какими возможностями она обладает. Её хотят спровоцировать с целью сделать неизбежным вмешательство в войну Соединенных Штатов. Мне кажется, что эту опасность понимают в администрации (президента США Джо - ред.) Байдена. Конечно, хотим, чтобы большой войны не состоялось", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Он добавил, что на данном этапе самое главное, чтобы в секторе Газа и на палестинских территориях установилось полноценное прекращение огня, были решены срочные гуманитарные вопросы, в нужных объемах была возобновлена помощь и обязательно в качестве третьего необходимого шага был начат серьезный разговор о создании палестинского государства. По мнению министра, без этого рецидивы "вспышек" насилия на Ближнем Востоке не прекратятся.