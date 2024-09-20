https://ria.ru/20240920/livan-1973921915.html

Иран осудил израильский удар по Ливану

Иран осудил израильский удар по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024

Иран осудил израильский удар по Ливану

Посольство Ирана в Ливане решительно осудило израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, назвав его террористическим преступлением и выразив... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:02

2024-09-20T20:02

2024-09-20T20:02

в мире

бейрут

ливан

израиль

хамас

исламский джихад

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посольство Ирана в Ливане решительно осудило израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, назвав его террористическим преступлением и выразив соболезнования семьям погибших. В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли, 66 получили ранения. "Мы решительным образом осуждаем израильское безумие и высокомерие, перешедшее все границы в ходе удара по жилым кварталам южного пригорода Бейрута, в результате которого погибли и пострадали десятки людей, включая детей и женщин. Подтверждаем, что подобные террористические преступления не смогут подорвать решимость и веру ливанцев. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым.", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсети X. Также удар по пригороду Бейрута осудило министерство иностранных дел Сирии, заявив, что атаками на Ливан в последние дни Израиль демонстрирует "вопиющий отход от гуманности" и совершает преступления против человечности. Также МИД Сирии обвинил США и западные страны в "военной и моральной поддержке этих атак". "Сегодня мир стал свидетелем... сионистской агрессии против южного пригорода (Бейрута - ред.) в Ливане, в результате которой погибли многие и пострадали... мирные жители... Совершая эти преступления, сионистское образование (имеется в виду Израиль - ред.) демонстрирует свою жестокость, вопиющий отход от гуманности и международного права. Эти преступления считаются военными преступлениями и преступлениями против человечности, поскольку сионисты не удовлетворились уничтожением сектора Газа", - заявили в сирийском МИД. Помимо этого, удар по пригороду Бейрута осудили палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад". Ранее очевидцы заявили РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

https://ria.ru/20240917/livan-1973251632.html

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в мире, бейрут, ливан, израиль, хамас, исламский джихад, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане