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Иран осудил израильский удар по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024
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20:02 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/livan-1973921915.html
Иран осудил израильский удар по Ливану
Иран осудил израильский удар по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024
Иран осудил израильский удар по Ливану
Посольство Ирана в Ливане решительно осудило израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, назвав его террористическим преступлением и выразив... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:02
2024-09-20T20:02
в мире
бейрут
ливан
израиль
хамас
исламский джихад
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посольство Ирана в Ливане решительно осудило израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, назвав его террористическим преступлением и выразив соболезнования семьям погибших. В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли, 66 получили ранения. "Мы решительным образом осуждаем израильское безумие и высокомерие, перешедшее все границы в ходе удара по жилым кварталам южного пригорода Бейрута, в результате которого погибли и пострадали десятки людей, включая детей и женщин. Подтверждаем, что подобные террористические преступления не смогут подорвать решимость и веру ливанцев. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым.", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсети X. Также удар по пригороду Бейрута осудило министерство иностранных дел Сирии, заявив, что атаками на Ливан в последние дни Израиль демонстрирует "вопиющий отход от гуманности" и совершает преступления против человечности. Также МИД Сирии обвинил США и западные страны в "военной и моральной поддержке этих атак". "Сегодня мир стал свидетелем... сионистской агрессии против южного пригорода (Бейрута - ред.) в Ливане, в результате которой погибли многие и пострадали... мирные жители... Совершая эти преступления, сионистское образование (имеется в виду Израиль - ред.) демонстрирует свою жестокость, вопиющий отход от гуманности и международного права. Эти преступления считаются военными преступлениями и преступлениями против человечности, поскольку сионисты не удовлетворились уничтожением сектора Газа", - заявили в сирийском МИД. Помимо этого, удар по пригороду Бейрута осудили палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад". Ранее очевидцы заявили РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html
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в мире, бейрут, ливан, израиль, хамас, исламский джихад, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль, ХАМАС, Исламский джихад, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Иран осудил израильский удар по Ливану

Посольство Ирана в Ливане осудило израильский удар по пригороду Бейрута

© AP Photo / Bilal HusseinМесто израильского удара в Бейруте
Место израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Место израильского удара в Бейруте
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посольство Ирана в Ливане решительно осудило израильский удар по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, назвав его террористическим преступлением и выразив соболезнования семьям погибших.
В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего по меньшей мере 12 человек погибли, 66 получили ранения.
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"Мы решительным образом осуждаем израильское безумие и высокомерие, перешедшее все границы в ходе удара по жилым кварталам южного пригорода Бейрута, в результате которого погибли и пострадали десятки людей, включая детей и женщин. Подтверждаем, что подобные террористические преступления не смогут подорвать решимость и веру ливанцев. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым.", - говорится в заявлении на странице посольства в соцсети X.
Также удар по пригороду Бейрута осудило министерство иностранных дел Сирии, заявив, что атаками на Ливан в последние дни Израиль демонстрирует "вопиющий отход от гуманности" и совершает преступления против человечности. Также МИД Сирии обвинил США и западные страны в "военной и моральной поддержке этих атак".
"Сегодня мир стал свидетелем... сионистской агрессии против южного пригорода (Бейрута - ред.) в Ливане, в результате которой погибли многие и пострадали... мирные жители... Совершая эти преступления, сионистское образование (имеется в виду Израиль - ред.) демонстрирует свою жестокость, вопиющий отход от гуманности и международного права. Эти преступления считаются военными преступлениями и преступлениями против человечности, поскольку сионисты не удовлетворились уничтожением сектора Газа", - заявили в сирийском МИД.
Помимо этого, удар по пригороду Бейрута осудили палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад".
Ранее очевидцы заявили РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
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В миреБейрутЛиванИзраильХАМАСИсламский джихадХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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