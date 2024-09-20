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Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля - РИА Новости, 20.09.2024
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19:39 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/livan-1973916361.html
Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля
Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля - РИА Новости, 20.09.2024
Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля
Больница "Сан Терез", куда в пятницу прибыло большое количество пострадавших в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, смогла собрать необходимый... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:39
2024-09-20T19:39
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больница "Сан Терез", куда в пятницу прибыло большое количество пострадавших в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, смогла собрать необходимый объем донорской крови для пациентов, сообщили РИА Новости сотрудники медучреждения. В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего погибли девять человек и 59 получили ранения. "У нас была нехватка первой отрицательной, но было много доноров. Мы набрали необходимое количество, остальные оставляют свои номера телефонов на случай возникновения дефицита", - сказала сотрудница. Возле больницы продолжают дежурить родственники и близкие пострадавших. Периметр госпиталя усилен ливанскими военными. Ряд больниц в южном пригороде Бейрута также заявили, что располагают достаточным количеством донорской крови для оказания помощи.
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в мире, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, ливан
В мире, Бейрут, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Израиль, Ливан
Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля

Больница "Сан Терез" в Бейруте смогла собрать необходимый объем донорской крови

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больница "Сан Терез", куда в пятницу прибыло большое количество пострадавших в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, смогла собрать необходимый объем донорской крови для пациентов, сообщили РИА Новости сотрудники медучреждения.
В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего погибли девять человек и 59 получили ранения.
"У нас была нехватка первой отрицательной, но было много доноров. Мы набрали необходимое количество, остальные оставляют свои номера телефонов на случай возникновения дефицита", - сказала сотрудница.
Возле больницы продолжают дежурить родственники и близкие пострадавших. Периметр госпиталя усилен ливанскими военными.
Ряд больниц в южном пригороде Бейрута также заявили, что располагают достаточным количеством донорской крови для оказания помощи.
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В миреБейрутДетонация сотен пейджеров в ЛиванеИзраильЛиван
 
 
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