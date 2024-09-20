https://ria.ru/20240920/livan-1973916361.html

Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля

Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля - РИА Новости, 20.09.2024

Больница в Бейруте собрала донорскую кровь после атаки Израиля

Больница "Сан Терез", куда в пятницу прибыло большое количество пострадавших в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, смогла собрать необходимый... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:39

2024-09-20T19:39

2024-09-20T19:39

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БЕЙРУТ, 20 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Больница "Сан Терез", куда в пятницу прибыло большое количество пострадавших в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута, смогла собрать необходимый объем донорской крови для пациентов, сообщили РИА Новости сотрудники медучреждения. В пятницу вечером израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута, в результате чего погибли девять человек и 59 получили ранения. "У нас была нехватка первой отрицательной, но было много доноров. Мы набрали необходимое количество, остальные оставляют свои номера телефонов на случай возникновения дефицита", - сказала сотрудница. Возле больницы продолжают дежурить родственники и близкие пострадавших. Периметр госпиталя усилен ливанскими военными. Ряд больниц в южном пригороде Бейрута также заявили, что располагают достаточным количеством донорской крови для оказания помощи.

https://ria.ru/20240920/beyrut-1973866498.html

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в мире, бейрут, детонация сотен пейджеров в ливане, израиль, ливан