https://ria.ru/20240920/livan-1973876912.html
СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане
СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024
СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане
По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута в пятницу, все они - дети, передает ливанское новостное... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:41
2024-09-20T16:41
2024-09-20T16:41
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута в пятницу, все они - дети, передает ливанское новостное агентство NNA. "Вражеский авиаудар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде (Бейрута), что привело к человеческим жертвам, на данный момент среди погибших числятся пять детей", - говорится в сообщении агентства. Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.
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в мире, бейрут, ливан, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане
NNA: при израильском ударе по пригороду Бейрута погибли пятеро детей