https://ria.ru/20240920/livan-1973876912.html

СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане

СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане - РИА Новости, 20.09.2024

СМИ сообщили о гибели пяти детей при израильском ударе в Ливане

По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута в пятницу, все они - дети, передает ливанское новостное... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:41

2024-09-20T16:41

2024-09-20T16:41

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере пять мирных жителей погибли в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута в пятницу, все они - дети, передает ливанское новостное агентство NNA. "Вражеский авиаудар был нанесен в час пик по квартире в одном из жилых домов в районе Аль-Джамус в южном пригороде (Бейрута), что привело к человеческим жертвам, на данный момент среди погибших числятся пять детей", - говорится в сообщении агентства. Ранее очевидцы сообщили о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Сильные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов.

https://ria.ru/20240920/netanyakhu-1973863224.html

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в мире, бейрут, ливан, армия обороны израиля (цахал)