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Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024
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15:36 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/livan-1973851817.html
Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану
Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024
Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA, чтобы убедиться в готовности страны эвакуировать... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:36
2024-09-20T15:36
в мире
ливан
великобритания
израиль
мария захарова
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA, чтобы убедиться в готовности страны эвакуировать своих граждан из Ливана в случае эскалации, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники. В начале августа газета Times писала, что на фоне израильских ударов по Ливану и риска дальнейшей эскалации сотни британских военных были приведены в готовность для проведения эвакуации. На начало августа в Ливане, предположительно, находилось 16 тысяч граждан Великобритании, хотя только 3 тысячи состояли на учете в посольстве. По данным Sky News, за последние недели британские власти снизили уровень готовности к эвакуации британцев из страны в случае возрастания напряженности в регионе. Сейчас, как сообщает телеканал со ссылкой на источник, власти хотят быть уверенными, что при необходимости будет возможность вновь повысить уровень готовности к эвакуации. "Министр иностранных дел возглавил экстренное совещание COBRA, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и обеспечить готовность Великобритании к любой эскалации, которая может потребовать эвакуации британских граждан", - сообщает канал. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла одновременная массовая детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Причина одновременной детонации устройств на данный момент не известна, однако "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не дали официальных комментариев по ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. После массовой детонации средств связи глава МИД Британии вновь призвал граждан страны покинуть Ливан, пока нет угрозы прекращения коммерческих рейсов.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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в мире, ливан, великобритания, израиль, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Великобритания, Израиль, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану

Sky News: глава МИД Британии Лэмми провел экстренное совещание по Ливану

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA, чтобы убедиться в готовности страны эвакуировать своих граждан из Ливана в случае эскалации, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.
В начале августа газета Times писала, что на фоне израильских ударов по Ливану и риска дальнейшей эскалации сотни британских военных были приведены в готовность для проведения эвакуации. На начало августа в Ливане, предположительно, находилось 16 тысяч граждан Великобритании, хотя только 3 тысячи состояли на учете в посольстве.
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По данным Sky News, за последние недели британские власти снизили уровень готовности к эвакуации британцев из страны в случае возрастания напряженности в регионе. Сейчас, как сообщает телеканал со ссылкой на источник, власти хотят быть уверенными, что при необходимости будет возможность вновь повысить уровень готовности к эвакуации.
"Министр иностранных дел возглавил экстренное совещание COBRA, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и обеспечить готовность Великобритании к любой эскалации, которая может потребовать эвакуации британских граждан", - сообщает канал.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла одновременная массовая детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Причина одновременной детонации устройств на данный момент не известна, однако "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не дали официальных комментариев по ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
После массовой детонации средств связи глава МИД Британии вновь призвал граждан страны покинуть Ливан, пока нет угрозы прекращения коммерческих рейсов.
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В миреЛиванВеликобританияИзраильМария ЗахароваХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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