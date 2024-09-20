https://ria.ru/20240920/livan-1973851817.html

Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану

Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану - РИА Новости, 20.09.2024

Глава МИД Британии провел экстренное совещание по Ливану

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA, чтобы убедиться в готовности страны эвакуировать... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:36

2024-09-20T15:36

2024-09-20T15:36

в мире

ливан

великобритания

израиль

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми провел в пятницу заседание чрезвычайного комитета COBRA, чтобы убедиться в готовности страны эвакуировать своих граждан из Ливана в случае эскалации, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники. В начале августа газета Times писала, что на фоне израильских ударов по Ливану и риска дальнейшей эскалации сотни британских военных были приведены в готовность для проведения эвакуации. На начало августа в Ливане, предположительно, находилось 16 тысяч граждан Великобритании, хотя только 3 тысячи состояли на учете в посольстве. По данным Sky News, за последние недели британские власти снизили уровень готовности к эвакуации британцев из страны в случае возрастания напряженности в регионе. Сейчас, как сообщает телеканал со ссылкой на источник, власти хотят быть уверенными, что при необходимости будет возможность вновь повысить уровень готовности к эвакуации. "Министр иностранных дел возглавил экстренное совещание COBRA, чтобы обсудить ситуацию в Ливане и обеспечить готовность Великобритании к любой эскалации, которая может потребовать эвакуации британских граждан", - сообщает канал. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла одновременная массовая детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человека погибли, более 3 тысяч ранены. Причина одновременной детонации устройств на данный момент не известна, однако "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не дали официальных комментариев по ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. После массовой детонации средств связи глава МИД Британии вновь призвал граждан страны покинуть Ливан, пока нет угрозы прекращения коммерческих рейсов.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

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в мире, ливан, великобритания, израиль, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане