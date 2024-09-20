https://ria.ru/20240920/livan-1973841227.html

В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов

В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов - РИА Новости, 20.09.2024

В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов

Сектор здравоохранения Ливана успешно провёл широкомасштабную координированную работу по экстренному реагированию на последствия кибератак, спровоцировавших... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:03

2024-09-20T15:03

2024-09-20T15:03

в мире

ливан

израиль

россия

мария захарова

хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg

БЕЙРУТ, 20 сен — РИА Новости. Сектор здравоохранения Ливана успешно провёл широкомасштабную координированную работу по экстренному реагированию на последствия кибератак, спровоцировавших взрывы мобильных устройств в стране, рассказал РИА Новости министр социальных дел временного правительства Ливана Гектор Хаджар. "Перед лицом этой киберагрессии министерство здравоохранения и мы как министерство социальных дел присутствовали на местах. Министерство здравоохранения приняло всех раненых и убитых, и мы проделали колоссальную работу. Даже гражданские ассоциации, такие как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест и другие ассоциации, занимающиеся оказанием первой помощи, провели эффективную координированную работу", - сказал Хаджар из приграничной зоны на юге Ливана. Хаджар высоко оценил совместную полевую работу своего ведомства в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ливана на местах, отметив высокую координированность их действий, а также ливанского сектора здравоохранения в целом. Он отметил немаловажную роль соответствующих местных и международных организаций, таких как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест. "Я находился в министерстве и следил за происходящем на местах, и я считаю, что деятельность министерства здравоохранения и всех ливанских врачей, медицинского персонала, частных больниц, Ливанского Красного Креста, Международного Красного Креста и всех служб скорой помощи проделали замечательную работу за пять часов. В ответ на это киберпреступление, от которого пострадали более четырех тысяч человек, эта страна продемонстрировала свою силу", - добавил Хаджар. Собеседник агентства высоко оценил личные инициативы, предпринятые рядом ливанцев после кибератак, отметив что "сотни молодых людей" откликнулись на призыв сдать кровь и подчеркнув, что больницы и медицинские службы "отлично" справились с ситуацией. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

ливан

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане