https://ria.ru/20240920/livan-1973841227.html
В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов
В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов - РИА Новости, 20.09.2024
В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов
Сектор здравоохранения Ливана успешно провёл широкомасштабную координированную работу по экстренному реагированию на последствия кибератак, спровоцировавших... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:03
2024-09-20T15:03
2024-09-20T15:03
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БЕЙРУТ, 20 сен — РИА Новости. Сектор здравоохранения Ливана успешно провёл широкомасштабную координированную работу по экстренному реагированию на последствия кибератак, спровоцировавших взрывы мобильных устройств в стране, рассказал РИА Новости министр социальных дел временного правительства Ливана Гектор Хаджар. "Перед лицом этой киберагрессии министерство здравоохранения и мы как министерство социальных дел присутствовали на местах. Министерство здравоохранения приняло всех раненых и убитых, и мы проделали колоссальную работу. Даже гражданские ассоциации, такие как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест и другие ассоциации, занимающиеся оказанием первой помощи, провели эффективную координированную работу", - сказал Хаджар из приграничной зоны на юге Ливана. Хаджар высоко оценил совместную полевую работу своего ведомства в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ливана на местах, отметив высокую координированность их действий, а также ливанского сектора здравоохранения в целом. Он отметил немаловажную роль соответствующих местных и международных организаций, таких как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест. "Я находился в министерстве и следил за происходящем на местах, и я считаю, что деятельность министерства здравоохранения и всех ливанских врачей, медицинского персонала, частных больниц, Ливанского Красного Креста, Международного Красного Креста и всех служб скорой помощи проделали замечательную работу за пять часов. В ответ на это киберпреступление, от которого пострадали более четырех тысяч человек, эта страна продемонстрировала свою силу", - добавил Хаджар. Собеседник агентства высоко оценил личные инициативы, предпринятые рядом ливанцев после кибератак, отметив что "сотни молодых людей" откликнулись на призыв сдать кровь и подчеркнув, что больницы и медицинские службы "отлично" справились с ситуацией. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
https://ria.ru/20240917/snouden-1973280737.html
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в мире, ливан, израиль, россия, мария захарова, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Израиль, Россия, Мария Захарова, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Ливане заявили, что успешно справились с последствиями взрывов
Министр Хаджар: Ливан провел масштабную координированную работу по кибератакам
БЕЙРУТ, 20 сен — РИА Новости. Сектор здравоохранения Ливана успешно провёл широкомасштабную координированную работу по экстренному реагированию на последствия кибератак, спровоцировавших взрывы мобильных устройств в стране, рассказал РИА Новости министр социальных дел временного правительства Ливана Гектор Хаджар.
"Перед лицом этой киберагрессии министерство здравоохранения и мы как министерство социальных дел присутствовали на местах. Министерство здравоохранения приняло всех раненых и убитых, и мы проделали колоссальную работу. Даже гражданские ассоциации, такие как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест и другие ассоциации, занимающиеся оказанием первой помощи, провели эффективную координированную работу", - сказал Хаджар из приграничной зоны на юге Ливана.
Хаджар высоко оценил совместную полевую работу своего ведомства в сотрудничестве с министерством здравоохранения Ливана на местах, отметив высокую координированность их действий, а также ливанского сектора здравоохранения в целом. Он отметил немаловажную роль соответствующих местных и международных организаций, таких как Ливанский Красный Крест, Международный Красный Крест.
"Я находился в министерстве и следил за происходящем на местах, и я считаю, что деятельность министерства здравоохранения и всех ливанских врачей, медицинского персонала, частных больниц, Ливанского Красного Креста, Международного Красного Креста и всех служб скорой помощи проделали замечательную работу за пять часов. В ответ на это киберпреступление, от которого пострадали более четырех тысяч человек, эта страна продемонстрировала свою силу", - добавил Хаджар.
Собеседник агентства высоко оценил личные инициативы, предпринятые рядом ливанцев после кибератак, отметив что "сотни молодых людей" откликнулись на призыв сдать кровь и подчеркнув, что больницы и медицинские службы "отлично" справились с ситуацией.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах
" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль
. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.