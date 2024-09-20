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Лавров напомнил о требовании Устава ООН соблюдать права человека - РИА Новости, 20.09.2024
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20:20 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973923636.html
Лавров напомнил о требовании Устава ООН соблюдать права человека
Лавров напомнил о требовании Устава ООН соблюдать права человека - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров напомнил о требовании Устава ООН соблюдать права человека
Те, кто выступают за урегулирование украинского конфликта на основе Устава ООН, должны почитать его внимательнее, поскольку он упоминает необходимость уважать... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:20
2024-09-20T20:20
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Те, кто выступают за урегулирование украинского конфликта на основе Устава ООН, должны почитать его внимательнее, поскольку он упоминает необходимость уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "До права нации на самоопределение в Уставе ООН написано о необходимости уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. На Украине во всех сферах жизнедеятельности русский язык запрещен законами. Недавно принят закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Поэтому те, кто выступают за урегулирование конфликта на основе Устава ООН, должны его почитать более внимательно", - сказал Лавров. Он напомнил, что те, кто говорит о необходимости урегулировать конфликт на основе Устава ООН, часто заявляют об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но в уставе, помимо этого, упомянуто требование уважать право нации на самоопределение. При этом еще в прошлом веке, напомнил Лавров, Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, которая обязывает уважать территориальную целостность государств, власти стран которых уважают право наций на самоопределение и представляют все население, проживающее на определенной территории.
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украина, россия, сергей лавров, оон, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров напомнил о требовании Устава ООН соблюдать права человека

Лавров: Устав ООН требует соблюдать не только суверенитет, но и права человека

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Те, кто выступают за урегулирование украинского конфликта на основе Устава ООН, должны почитать его внимательнее, поскольку он упоминает необходимость уважать права человека независимо от расы, пола, языка и религии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"До права нации на самоопределение в Уставе ООН написано о необходимости уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии. На Украине во всех сферах жизнедеятельности русский язык запрещен законами. Недавно принят закон, запрещающий каноническую Украинскую православную церковь. Поэтому те, кто выступают за урегулирование конфликта на основе Устава ООН, должны его почитать более внимательно", - сказал Лавров.
Он напомнил, что те, кто говорит о необходимости урегулировать конфликт на основе Устава ООН, часто заявляют об уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Но в уставе, помимо этого, упомянуто требование уважать право нации на самоопределение.
При этом еще в прошлом веке, напомнил Лавров, Генеральная Ассамблея ООН приняла декларацию, которая обязывает уважать территориальную целостность государств, власти стран которых уважают право наций на самоопределение и представляют все население, проживающее на определенной территории.
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