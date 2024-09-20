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Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном - РИА Новости, 20.09.2024
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19:34 20.09.2024 (обновлено: 20:19 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973918493.html
Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном
Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном - РИА Новости, 20.09.2024
Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном
Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:34
2024-09-20T20:19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Так говорят ещё про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Примерно то же самое. И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России о якобы предоставлении ядерных технологий Ирану и получении от него ракет. Он добавил, что выдвижение Вашингтоном подобных версий говорит лишь о том, что ему не нравится РФ как конкурент на международной арене. "Считаю, что Иран и его соседи… заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать между собой. Это страны одного региона. Им неизбежно жить вместе, бок о бок друг с другом", - подчеркнул российский министр. Лавров отметил, что в Москве приветствуют процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. "Они нормализовали свои отношения. Развивается диалог по многим другим вопросам. Убеждён, что в интересах и Ирана, и его арабских соседей наладить добрососедские, нормальные, хорошие отношения. Это позволит развивать экономическое сотрудничество к выгоде народов всех этих стран. Также более эффективно взаимодействовать на международной арене, отстаивая интересы стран, как мы говорим, Глобального Юга, Глобального Востока", - отметил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html
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иран, россия, сергей лавров, кндр (северная корея), в мире
Иран, Россия, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), В мире
Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном

Лавров отверг обвинения в адрес РФ о получении ракет из Ирана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Так говорят ещё про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Примерно то же самое. И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России о якобы предоставлении ядерных технологий Ирану и получении от него ракет.
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Он добавил, что выдвижение Вашингтоном подобных версий говорит лишь о том, что ему не нравится РФ как конкурент на международной арене.
"Считаю, что Иран и его соседи… заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать между собой. Это страны одного региона. Им неизбежно жить вместе, бок о бок друг с другом", - подчеркнул российский министр.
Лавров отметил, что в Москве приветствуют процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.
"Они нормализовали свои отношения. Развивается диалог по многим другим вопросам. Убеждён, что в интересах и Ирана, и его арабских соседей наладить добрососедские, нормальные, хорошие отношения. Это позволит развивать экономическое сотрудничество к выгоде народов всех этих стран. Также более эффективно взаимодействовать на международной арене, отстаивая интересы стран, как мы говорим, Глобального Юга, Глобального Востока", - отметил глава МИД РФ.
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