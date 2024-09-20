Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном
Лавров отверг обвинения в адрес РФ о получении ракет из Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.
"Так говорят ещё про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Примерно то же самое. И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России о якобы предоставлении ядерных технологий Ирану и получении от него ракет.
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Он добавил, что выдвижение Вашингтоном подобных версий говорит лишь о том, что ему не нравится РФ как конкурент на международной арене.
"Считаю, что Иран и его соседи… заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать между собой. Это страны одного региона. Им неизбежно жить вместе, бок о бок друг с другом", - подчеркнул российский министр.
Лавров отметил, что в Москве приветствуют процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном.
"Они нормализовали свои отношения. Развивается диалог по многим другим вопросам. Убеждён, что в интересах и Ирана, и его арабских соседей наладить добрососедские, нормальные, хорошие отношения. Это позволит развивать экономическое сотрудничество к выгоде народов всех этих стран. Также более эффективно взаимодействовать на международной арене, отстаивая интересы стран, как мы говорим, Глобального Юга, Глобального Востока", - отметил глава МИД РФ.
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