https://ria.ru/20240920/lavrov-1973918493.html

Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном

Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном - РИА Новости, 20.09.2024

Лавров: Россия не нарушает международное право, сотрудничая с КНДР и Ираном

Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:34

2024-09-20T19:34

2024-09-20T20:19

иран

россия

сергей лавров

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва взаимодействует с Тегераном и Пхеньяном, в том числе в военной и военно-технической сферах, строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia. "Так говорят ещё про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Примерно то же самое. И с Ираном, и с КНДР, и с любой другой страной экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие осуществляется строго в рамках международного права, не нарушая никаких международных обязательств", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес России о якобы предоставлении ядерных технологий Ирану и получении от него ракет. Он добавил, что выдвижение Вашингтоном подобных версий говорит лишь о том, что ему не нравится РФ как конкурент на международной арене. "Считаю, что Иран и его соседи… заинтересованы в том, чтобы взаимодействовать между собой. Это страны одного региона. Им неизбежно жить вместе, бок о бок друг с другом", - подчеркнул российский министр. Лавров отметил, что в Москве приветствуют процесс нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. "Они нормализовали свои отношения. Развивается диалог по многим другим вопросам. Убеждён, что в интересах и Ирана, и его арабских соседей наладить добрососедские, нормальные, хорошие отношения. Это позволит развивать экономическое сотрудничество к выгоде народов всех этих стран. Также более эффективно взаимодействовать на международной арене, отстаивая интересы стран, как мы говорим, Глобального Юга, Глобального Востока", - отметил глава МИД РФ.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

https://ria.ru/20240919/yuzhnaya_koreya-1973552469.html

иран

россия

кндр (северная корея)

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иран, россия, сергей лавров, кндр (северная корея), в мире