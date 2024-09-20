https://ria.ru/20240920/lavrov-1973917761.html
Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе, заявил Лавров
Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе, заявил Лавров - РИА Новости, 20.09.2024
Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе, заявил Лавров
Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, поскольку плодотворное сотрудничество в военной сфере продолжается и на двусторонней основе, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:34
2024-09-20T19:34
2024-09-20T19:34
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, поскольку плодотворное сотрудничество в военной сфере продолжается и на двусторонней основе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные. Наши армии сотрудничают, дружат, вырабатывают способность к совместным действиям, совместно тренируются. Всё это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса. Безусловно, продолжим наше стратегическое взаимодействие во всех без исключения сферах", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia. Лавров отметил, что у России и Китая общие интересы в обеспечении своей безопасности в условиях, когда Соединенные Штаты пытаются "протащить" архитектуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион и создают там блоковые организации типа "АУКУС", а также прочие "четверки" и "тройки". "Конечно, это все делается с открытой объявленной целью сдерживания Китая и России. Мы должны быть бдительны, это нас сближает еще больше. Мы – естественные партнеры", - заключил глава МИД России. В среду службы береговой охраны России и КНР провели во Владивостоке первое в истории совместное учение "Тихоокеанский патруль-2024" по борьбе с контрабандистами и спасению людей в море. В понедельник Минобороны России сообщило, что боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море в рамках учений "Океан-2024".
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россия, сергей лавров, нато, китай, москва, в мире
Россия, Сергей Лавров, НАТО, Китай, Москва, В мире
Москва и Пекин не нуждаются в военном альянсе, заявил Лавров
Лавров: Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Россия и Китай не нуждаются в военном альянсе по типу НАТО, поскольку плодотворное сотрудничество в военной сфере продолжается и на двусторонней основе, заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нас часто спрашивают, когда мы будем создавать военный альянс. Нам не нужно это делать. Регулярно проводим военные учения, в том числе военно-морские и сухопутные, военно-воздушные. Наши армии сотрудничают, дружат, вырабатывают способность к совместным действиям, совместно тренируются. Всё это без какого-либо военного союза типа Североатлантического альянса. Безусловно, продолжим наше стратегическое взаимодействие во всех без исключения сферах", - сказал он в интервью телеканалу Sky News Arabia.
Лавров отметил, что у России и Китая общие интересы в обеспечении своей безопасности в условиях, когда Соединенные Штаты пытаются "протащить" архитектуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион и создают там блоковые организации типа "АУКУС", а также прочие "четверки" и "тройки".
"Конечно, это все делается с открытой объявленной целью сдерживания Китая и России. Мы должны быть бдительны, это нас сближает еще больше. Мы – естественные партнеры", - заключил глава МИД России.
В среду службы береговой охраны России и КНР провели во Владивостоке
первое в истории совместное учение "Тихоокеанский патруль-2024" по борьбе с контрабандистами и спасению людей в море.
В понедельник Минобороны России сообщило, что боевые корабли Тихоокеанского флота ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая провели ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море
в рамках учений "Океан-2024".