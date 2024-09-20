В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области
Песков назвал ситуацию в подконтрольных ВСУ районах Курской области чрезвычайной
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника на границе с Курской областью
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника на границе с Курской областью
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная, но эта ситуация будет своевременно исправлена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова ситуация в подконтрольных Украине районах Курской области.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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