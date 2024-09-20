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В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973811392.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области
В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области
Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная, но эта ситуация будет своевременно исправлена, заявил... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:10
2024-09-20T13:10
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная, но эта ситуация будет своевременно исправлена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова ситуация в подконтрольных Украине районах Курской области.Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240920/naemniki-1973749964.html
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россия, курская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Кремле прокомментировали ситуацию в Курской области

Песков назвал ситуацию в подконтрольных ВСУ районах Курской области чрезвычайной

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинская военная техника на границе с Курской областью
Украинская военная техника на границе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинская военная техника на границе с Курской областью
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в районах Курской области, которые находятся под контролем украинских боевиков, чрезвычайная, но эта ситуация будет своевременно исправлена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация, конечно же, которая в тех районах, которые находятся под контролем украинских боевиков, конечно, чрезвычайная. Эта ситуация будет своевременно исправлена", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какова ситуация в подконтрольных Украине районах Курской области.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 15,3 тысячи военных, 124 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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