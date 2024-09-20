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ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных за время боев в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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12:30 20.09.2024 (обновлено: 12:37 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973800533.html
ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных за время боев в Курской области
ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных за время боев в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных за время боев в Курской области
Российские подразделения за время боев в приграничных районах Курской области уничтожили более 15300 боевиков ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:30
2024-09-20T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения за время боев в приграничных районах Курской области уничтожили более 15300 боевиков ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники, из них девять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сводке оборонного ведомства."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военных за время боев в Курской области

МО РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли 15,3 тыс военных и 124 танка

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения за время боев в приграничных районах Курской области уничтожили более 15300 боевиков ВСУ, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевые машины пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль, 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники, из них девять инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77", - говорится в сводке оборонного ведомства.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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