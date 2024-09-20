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ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 20.09.2024 (обновлено: 12:34 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973799811.html
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:26
2024-09-20T12:34
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
курская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шести артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа", - говорится в сообщении."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 370 боевиков и два танка

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шести артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа", - говорится в сообщении.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.
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