https://ria.ru/20240920/kurskaya-1973799811.html

ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки - РИА Новости, 20.09.2024

ВСУ потеряли в Курской области более 370 боевиков за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:26

2024-09-20T12:26

2024-09-20T12:34

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки более 370 боевиков ВСУ, 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шести артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа", - говорится в сообщении."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф