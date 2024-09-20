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На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 20.09.2024
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Краснодарский край
 
00:57 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kuban-1973739520.html
На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта
На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 20.09.2024
На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта
Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:57
2024-09-20T00:57
краснодарский край
краснодар
белоруссия
сочи
вениамин кондратьев
общество
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Завтра в Краснодаре запустят 10 из 20 новых трамваев. Это односекционные вагоны, закупленные в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Каждый оборудован кондиционерами и адаптирован для маломобильных граждан. Вместимость – до 120 пассажиров. До конца года в краевую столицу привезут еще 20 трамваев. Продолжаем обновлять и другой общественный транспорт в городах края. С начала года закупили 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе", – написал Кондратьев в Telegram-канале. В администрации Кубани добавили, что обновление парка общественного транспорта в регионе ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и краевой программе "Развитие транспорта". Уточняется, что автобусы уже на линиях. Среди них 121 – в Сочи, по десять – в Геленджике и Новороссийске. Все они работают на компримированном природном газе, который снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, еще семь электробусов Краснодара уже обсуживают пассажиров, девять таких же в Сочи готовят к выпуску. Это экологически чистый транспорт, который не наносит урона окружающей среде, подчеркнули власти. Отмечается, что весь транспорт произведен в России и Белоруссии.
https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html
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краснодар, белоруссия, сочи, вениамин кондратьев, общество
Краснодарский край, Краснодар, Белоруссия, Сочи, Вениамин Кондратьев, Общество
На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта

На Кубани за 2024 год закупили более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"Завтра в Краснодаре запустят 10 из 20 новых трамваев. Это односекционные вагоны, закупленные в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Каждый оборудован кондиционерами и адаптирован для маломобильных граждан. Вместимость – до 120 пассажиров. До конца года в краевую столицу привезут еще 20 трамваев. Продолжаем обновлять и другой общественный транспорт в городах края. С начала года закупили 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе", – написал Кондратьев в Telegram-канале.
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В администрации Кубани добавили, что обновление парка общественного транспорта в регионе ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и краевой программе "Развитие транспорта".
Уточняется, что автобусы уже на линиях. Среди них 121 – в Сочи, по десять – в Геленджике и Новороссийске. Все они работают на компримированном природном газе, который снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.
Кроме того, еще семь электробусов Краснодара уже обсуживают пассажиров, девять таких же в Сочи готовят к выпуску. Это экологически чистый транспорт, который не наносит урона окружающей среде, подчеркнули власти.
Отмечается, что весь транспорт произведен в России и Белоруссии.
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Краснодарский крайКраснодарБелоруссияСочиВениамин КондратьевОбщество
 
 
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