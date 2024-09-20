На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта
На Кубани за 2024 год закупили более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов
Вид на Краснодар. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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"Завтра в Краснодаре запустят 10 из 20 новых трамваев. Это односекционные вагоны, закупленные в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Каждый оборудован кондиционерами и адаптирован для маломобильных граждан. Вместимость – до 120 пассажиров. До конца года в краевую столицу привезут еще 20 трамваев. Продолжаем обновлять и другой общественный транспорт в городах края. С начала года закупили 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе", – написал Кондратьев в Telegram-канале.
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В администрации Кубани добавили, что обновление парка общественного транспорта в регионе ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и краевой программе "Развитие транспорта".
Уточняется, что автобусы уже на линиях. Среди них 121 – в Сочи, по десять – в Геленджике и Новороссийске. Все они работают на компримированном природном газе, который снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.
Кроме того, еще семь электробусов Краснодара уже обсуживают пассажиров, девять таких же в Сочи готовят к выпуску. Это экологически чистый транспорт, который не наносит урона окружающей среде, подчеркнули власти.
Отмечается, что весь транспорт произведен в России и Белоруссии.
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