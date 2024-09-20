https://ria.ru/20240920/kuban-1973739520.html

На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта

На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 20.09.2024

На Кубани за год закупили более 190 единиц общественного транспорта

Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:57

2024-09-20T00:57

2024-09-20T00:57

краснодарский край

краснодар

белоруссия

сочи

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Более 190 трамваев, троллейбусов и автобусов закупили в Краснодарском крае в течение 2024 года, в том числе экологически чистые электробусы, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. "Завтра в Краснодаре запустят 10 из 20 новых трамваев. Это односекционные вагоны, закупленные в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Каждый оборудован кондиционерами и адаптирован для маломобильных граждан. Вместимость – до 120 пассажиров. До конца года в краевую столицу привезут еще 20 трамваев. Продолжаем обновлять и другой общественный транспорт в городах края. С начала года закупили 16 электробусов, произведенных в Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе", – написал Кондратьев в Telegram-канале. В администрации Кубани добавили, что обновление парка общественного транспорта в регионе ведут по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" и краевой программе "Развитие транспорта". Уточняется, что автобусы уже на линиях. Среди них 121 – в Сочи, по десять – в Геленджике и Новороссийске. Все они работают на компримированном природном газе, который снижает выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, еще семь электробусов Краснодара уже обсуживают пассажиров, девять таких же в Сочи готовят к выпуску. Это экологически чистый транспорт, который не наносит урона окружающей среде, подчеркнули власти. Отмечается, что весь транспорт произведен в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20240913/kuban-1972408384.html

https://ria.ru/20240813/kuban-1965880147.html

краснодар

белоруссия

сочи

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краснодар, белоруссия, сочи, вениамин кондратьев, общество