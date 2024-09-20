https://ria.ru/20240920/krym-1973767542.html

В Киеве устроили истерику из-за Крыма

В Киеве устроили истерику из-за Крыма - РИА Новости, 20.09.2024

В Киеве устроили истерику из-за Крыма

МИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:59

2024-09-20T09:59

2024-09-20T10:04

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. МИД Украины выступил против предложения польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.В публикации в очередной раз утверждалось, что "целостность Украины не может быть предметом для обсуждения".Накануне Сикорский заявил, что Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал идею польского министра невежеством. Он напомнил, что в Крыму уже прошел честный референдум, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. По мнению главы крымского парламента, пока поляки "томятся под властью персонажей сродни Сикорскому", было бы целесообразно передать саму Польшу под управление ООН до момента, когда там сформируется ответственная и честная власть.Он также призвал признать решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году незаконным. По его словам, если бы полуостров не передали УССР, то после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости, не столкнулся бы с притеснениями и принудительной украинизацией.Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, в свою очередь, заявил, что крымчане вернулись десять лет назад домой, в Россию, и не нуждаются в услугах западных распорядителей судеб.

https://ria.ru/20240920/predlozhenie-1973750364.html

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в мире, украина, россия, киев, радослав сикорский, владимир константинов, леонид ивлев, оон, госдума рф