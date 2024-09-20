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ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - РИА Новости, 20.09.2024
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15:53 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html
ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - РИА Новости, 20.09.2024
ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы
Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:53
2024-09-20T15:53
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урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет, следует из опубликованных пояснений ЕК. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. "Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет", - указывается в пояснении ЕК к предложению по выделению кредита. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов (45 млрд евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240919/volodin-1973692671.html
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россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

ЕК: выданный Киеву под российские активы кредит будет погашаться до 40 лет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет, следует из опубликованных пояснений ЕК.
Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Володин призвал Европарламент самораспуститься
19 сентября, 17:20
"Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет", - указывается в пояснении ЕК к предложению по выделению кредита.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов (45 млрд евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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РоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
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