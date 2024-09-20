https://ria.ru/20240920/kredit-1973862235.html

ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы - РИА Новости, 20.09.2024

ЕК планирует 40 лет погашать кредит, выданный Киеву под российские активы

Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:53

2024-09-20T15:53

2024-09-20T15:53

россия

украина

киев

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

g7

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Европейская комиссия предполагает, что кредит стран G7 на 45 миллиардов евро, 35 миллиардов из которых собирается выделить ЕС с погашением из доходов от иммобилизованных российских суверенных активов, будет погашаться в срок до 40 лет, следует из опубликованных пояснений ЕК. Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. "Средства будут предоставлены в виде высокольготного кредита, который, возможно, будет доступен уже в 2024 году с выплатой регулярными траншами до конца 2025 года. Он должен быть погашен в течение максимального периода в 40 лет", - указывается в пояснении ЕК к предложению по выделению кредита. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов (45 млрд евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240919/volodin-1973692671.html

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россия, украина, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии