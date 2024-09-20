https://ria.ru/20240920/krasnoarmejsk-1973743983.html
В подконтрольном ВСУ Красноармейске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном ВСУ Красноармейске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
В подконтрольном ВСУ Красноармейске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Красноармейск, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:25
2024-09-20T03:25
2024-09-20T03:25
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Красноармейск, сообщает телеканал ТСН. "Покровск (украинское название Красноармейска - ред.)... взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье, а также в Днепропетровске, Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, красноармейск, россия, запорожье, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном ВСУ Красноармейске прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в подконтрольном ВСУ Красноармейске прогремели взрывы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Красноармейск, сообщает телеканал ТСН.
"Покровск (украинское название Красноармейска - ред.)... взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье, а также в Днепропетровске, Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.