https://ria.ru/20240920/konflikt-1973923847.html

ООН выразила беспокойство из-за авиаудара Израиля по пригороду Бейрута

ООН выразила беспокойство из-за авиаудара Израиля по пригороду Бейрута - РИА Новости, 20.09.2024

ООН выразила беспокойство из-за авиаудара Израиля по пригороду Бейрута

ООН выражает обеспокоенность в связи с авиаударом по пригороду Бейрута, призывает к деэскалациии, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:23

2024-09-20T20:23

2024-09-20T20:23

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ООН, 20 сен – РИА Новости. ООН выражает обеспокоенность в связи с авиаударом по пригороду Бейрута, призывает к деэскалациии, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы очень обеспокоены усилением эскалации на "голубой линии", включая смертельный удар по Бейруту. Мы призываем все стороны к незамедлительной деэскалации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Ранее очевидец заявил РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах". По последним данным ливанского минздрава, в результате израильского авиаудара погибли 12 человек, еще 66 получили ранения.

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в мире, бейрут, израиль, стефан дюжаррик, оон, хезболла