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Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/komitet-1973820913.html
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу - РИА Новости, 20.09.2024
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении и рассмотреть на пленарном заседании 24 сентября законопроект об освобождении от... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:04
2024-09-20T14:04
специальная военная операция на украине
госдума рф
вооруженные силы рф
сво
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении и рассмотреть на пленарном заседании 24 сентября законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении указанный проект федерального закона. Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении на 24.09.2024 г", - сказано в решении комитета. Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном Суде. Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный Суд, предлагается дополнить положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу. Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время. Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы.
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госдума рф, вооруженные силы рф, сво
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, СВО
Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу

Комитет ГД одобрил ко II чтению проект о подсудимых, призванных на службу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении и рассмотреть на пленарном заседании 24 сентября законопроект об освобождении от ответственности подсудимых, призванных на военную службу, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении указанный проект федерального закона. Предложить Совету Государственной Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной Думы для рассмотрения во втором чтении на 24.09.2024 г", - сказано в решении комитета.
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Поправками ко второму чтению законопроекта уточняется порядок взаимодействия командования воинских частей и судов по вопросам прекращения уголовного дела или уголовного преследования подсудимых, освобождения от наказания осужденных в связи с призывом их на военную службу, заключением контракта о прохождении военной службы либо прохождением военной службы в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно поправкам, он определяется совместными решениями Минобороны и Судебным департаментом при Верховном Суде.
Законопроектом, который внес в Госдуму Верховный Суд, предлагается дополнить положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.
Также предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Авторы отмечают, что в настоящее время предусмотрены дополнительные основания для приостановления производства по уголовному делу и освобождения от уголовной ответственности, распространяющиеся на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых осуществляется предварительное расследование, а также на осужденных, отбывающих наказание, в случае их призыва на службу, заключения контракта или прохождения военной службы в период мобилизации, в период военного положения либо в военное время.
Однако Верховный суд подчеркивает, что вопросы, касающиеся приостановления производства по уголовному делу на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции, до настоящего времени законодательно не были урегулированы.
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