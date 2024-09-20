Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками
Путин указом образовал комиссию Совбеза РФ по комплектованию ВС контрактниками
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой информации.
"Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности России по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", — говорится в документе.
Согласно указу, председателем комиссии становится зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а его заместителем — министр обороны Андрей Белоусов.
В состав нового ведомства также вошли:
- полномочные представители президента в федеральных округах;
- директор ФСИН;
- первый замглавы администрации президента, осуществляющий общее руководство деятельностью управления по внутренней политике;
- первый заместитель руководителя администрации президента, координирующий деятельность управления по общественным связям и коммуникациям;
- первый замглавы МВД;
- заместители министров обороны, финансов, секретаря Совбеза;
- первый замдиректора ФСБ;
- первый заместитель генпрокурора;
- начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил — заместитель начальника Генштаба ВС.
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В понедельник глава государства постановил увеличить штатную численность российских войск до 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военных. Указ начнет действовать 1 декабря.
В предыдущий раз это происходило в конце 2023 года. Тогда ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
По данным Медведева, в первом полугодии 2024-го контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан. При этом, как отметил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.
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