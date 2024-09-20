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Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:21 20.09.2024 (обновлено: 20:19 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/komissiya-1973916723.html
Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками
Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 20.09.2024
Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками
Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:21
2024-09-20T20:19
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
курская область
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
джо байден
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой информации."Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности России по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", — говорится в документе.Согласно указу, председателем комиссии становится зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а его заместителем — министр обороны Андрей Белоусов.В состав нового ведомства также вошли:В понедельник глава государства постановил увеличить штатную численность российских войск до 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военных. Указ начнет действовать 1 декабря.В предыдущий раз это происходило в конце 2023 года. Тогда ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. По данным Медведева, в первом полугодии 2024-го контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан. При этом, как отметил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.
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россия, безопасность, владимир путин, курская область, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, джо байден, нато, сша, андрей белоусов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Курская область, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, Джо Байден, НАТО, США, Андрей Белоусов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Путин указом образовал комиссию Совбеза РФ по комплектованию ВС контрактниками

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой информации.
"Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности России по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", — говорится в документе.
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Согласно указу, председателем комиссии становится зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а его заместителем — министр обороны Андрей Белоусов.
В состав нового ведомства также вошли:
  • полномочные представители президента в федеральных округах;
  • директор ФСИН;
  • первый замглавы администрации президента, осуществляющий общее руководство деятельностью управления по внутренней политике;
  • первый заместитель руководителя администрации президента, координирующий деятельность управления по общественным связям и коммуникациям;
  • первый замглавы МВД;
  • заместители министров обороны, финансов, секретаря Совбеза;
  • первый замдиректора ФСБ;
  • первый заместитель генпрокурора;
  • начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских Вооруженных сил — заместитель начальника Генштаба ВС.
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В предыдущий раз это происходило в конце 2023 года. Тогда ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих.
По данным Медведева, в первом полугодии 2024-го контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан. При этом, как отметил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинКурская областьДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныДжо БайденНАТОСШААндрей БелоусовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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