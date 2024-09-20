https://ria.ru/20240920/komissiya-1973916723.html

Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками - РИА Новости, 20.09.2024

Путин образовал комиссию по комплектованию ВС России контрактниками

Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:21

2024-09-20T19:21

2024-09-20T20:19

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россия

безопасность

владимир путин

курская область

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин создал Межведомственную комиссию Совбеза России по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, следует из указа на портале правовой информации."Постановляю: образовать Межведомственную комиссию Совета безопасности России по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими, проходящими военную службу по контракту", — говорится в документе.Согласно указу, председателем комиссии становится зампред Совбеза Дмитрий Медведев, а его заместителем — министр обороны Андрей Белоусов.В состав нового ведомства также вошли:В понедельник глава государства постановил увеличить штатную численность российских войск до 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военных. Указ начнет действовать 1 декабря.В предыдущий раз это происходило в конце 2023 года. Тогда ее подняли до 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. По данным Медведева, в первом полугодии 2024-го контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан. При этом, как отметил Путин в начале сентября, количество желающих стать контрактниками резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.

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