Дело экс-главы пермской колонии, обвиняемого в растрате, направят в суд
СК завершил расследование дела экс-начальника пермской ИК-10 о крупной растрате
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего начальника ИК-10, обвиняемого в растрате на сумму более 2 млн рублей, будет направлено в суд, расследование завершено, сообщает региональное СУСКР.
По данным ведомства, в течение 2022 года начальник исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края с пособниками организовал безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины колонии. Позднее эти предметы передавались в качестве подарков неким лицам. В результате было растрачено имущество ИК на сумму более двух миллионов рублей.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дела в отношении соучастников были выделены в отдельное производство.
Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, речь идет о бывшем руководителе ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Константине Макидоне. Макидон занимал должность начальника колонии с января 2020 года до начала 2023 года.
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