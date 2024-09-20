https://ria.ru/20240920/kolonija-1973902322.html

Дело экс-главы пермской колонии, обвиняемого в растрате, направят в суд

Дело экс-главы пермской колонии, обвиняемого в растрате, направят в суд - РИА Новости, 20.09.2024

Дело экс-главы пермской колонии, обвиняемого в растрате, направят в суд

Уголовное дело в отношении бывшего начальника ИК-10, обвиняемого в растрате на сумму более 2 млн рублей, будет направлено в суд, расследование завершено,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:57

2024-09-20T17:58

происшествия

пермский край

россия

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего начальника ИК-10, обвиняемого в растрате на сумму более 2 млн рублей, будет направлено в суд, расследование завершено, сообщает региональное СУСКР. По данным ведомства, в течение 2022 года начальник исправительного учреждения в Чусовском округе Пермского края с пособниками организовал безучетное производство изделий и пиломатериалов из древесины колонии. Позднее эти предметы передавались в качестве подарков неким лицам. В результате было растрачено имущество ИК на сумму более двух миллионов рублей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника исправительного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что дела в отношении соучастников были выделены в отдельное производство. Как пояснил РИА Новости осведомленный источник, речь идет о бывшем руководителе ИК-10 ГУФСИН России по Пермскому краю Константине Макидоне. Макидон занимал должность начальника колонии с января 2020 года до начала 2023 года.

https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, россия